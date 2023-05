Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in crisi?/ Micol Incorvaia nega: “Stupendi insieme”

Micol Incorvaia smentisce la crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Micol Incorvaia, ai microfoni del programma radiofonico Turchesando, ha svelato la verità dietro la presunta crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, circolata nella ultime settimane. L’ex gieffina ha smentito tutto in modo categorico, confermando che la coppia va a gonfie vele.

Come riporta Biccy, Micol Incorvaia ha dichiarato: “Abbiamo fatto un weekend con loro a Gardaland. […] Sì li vediamo cotti a puntino. Oriana e Daniele hanno due personalità ben definite, c’è il momento in cui si beccano un attimo, ma il loro legame però prevale su ogni cosa. Sono stupendi insieme. Ma quale crisi?! Non è vero, purtroppo ne tirano furi sempre una. Se non fai una storia sei subito single“. I fan possono dormire sonni tranquilli, dunque, gli “Oriele” sono sempre più innamorati felici.

Micol Incorvaia, ai microfoni Turchesando, ha parlato dell’amicizia con Oriana Marzoli nata all’interno del Grande Fratello Vip 2022. Come riporta Biccy, l’ex gieffina ha dichiarato: “Oriana è una personalità esplosiva, ha la sincerità di un bambino. Tante volte lei non filtra, a volte purtroppo diventa una roba che non va tanto bene, altre diventa il suo punto di forza. Per lei non esistono l’ipocrisia, la falsità. Lei è così come la vedi, ed è un uragano, una bomba di energia. Per me i due vincitori erano Oriana ed Edoardo, non avrei saputo dire chi. Per me sono i due vincitori.”

Micol ha anche parlato di Giaele De Donà, con la quale si è instaurato un bellissimo legame: “Giaele invece è un po’ più pacata, composta, è di una tenerezza infinta. In totale contrasto con quella che è stata l’idea iniziale di Giaele, di come si è presentata e di come è stata letta. Sembrava una ragazza superficiale, un po’ legata al denaro, un po’ magari più leggera con la cosa di Antonino, cosa che assolutamente non rispecchia la realtà. Lei è una ragazza generosa d’animo, di tasca, è una ragazza di buoni sentimenti, si spende tanto per le persone a cui tiene. Stiamo facendo una cosa di cui avevamo già parlato dentro la casa che speravamo andasse in porto e appena siamo uscite siamo riuscite a fare questa cosa. Abbiamo fatto le nostre giacche”.











