Oriana Marzoli scaccia via la crisi con Daniele Dal Moro/ Lei lo raggiunge a Verona dopo…

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro insieme a Verona

Nelle scorse ore, Daniele Dal Moro è stato il protagonista di un durissimo sfogo su Twitter nei confronti dei fan che, avendo notato un suo like al profilo di una ragazza, hanno avvisato in privato Oriana Marzoli causando, così, problemi di coppia ai due ex vipponi. Nonostante l’accaduto, però, tra Oriana e Daniele pare non esserci affatto una crisi. Dopo essere stata a Napoli per alcuni giorni in occasione del lancio della sua capsule di costume realizzata per Sonten, Oriana ha deciso di raggiungere Daniele a Verona. Dopo aver condiviso una storia su Instagram in cui era in treno, la Marzoli ha condiviso un successivo video mostrandosi a casa del fidanzato.

Dalle immagini condivise dall’influencer venezuelana, infatti, i fan hanno immediatamente riconosciuto la casa di Daniele che, tuttavia, ha preferito non condividere niente dopo lo scontro avvenuto su twitter con alcuni fan.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: le parole della mamma di lei

A rassicurare i fan, prima dell’arrivo di Oriana Marzoli a Verona, era stata la mamma dell’influencer venezuelana che ha parlato del rapporto tra la figlia e il veneto nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del podcast spagnolo MtMad e alla domanda: «Vedi Ori innamorata?», la signora Cristina ha risposto: «Sì, quando lei sta con un ragazzo se ne innamora mentre lo frequenta. Io so che lei prova dei sentimenti per Daniele».

Oriana e Daniele, dunque, continuano a vivere il sentimento nato nella casa del Grande Fratello Vip anche se, per il momento, dopo lo scontro di lui con i fan, lo stanno facendo lontano dai social.

