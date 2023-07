Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: la reunion soprende alla première di Barbie the movie/ “Con il mio Ken..”

Grande Fratello vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro tornano a formare una coppia vip? La reunion per Barbie The Movie

Mentre sale l’attesa per l’uscita al cinema di Barbie The Movie, gli ex Grande Fratello vip 7 Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si candidano al ruolo di nuovi Barbie & Ken, in una romantic-reunion tra ex, del tutto inaspettata. Sin dal gioco della Casa più spiata d’Italia, a cui hanno preso parte all’ultima edizione – Grande Fratello vip 7- gli Oriele vivono una relazione di dominio pubblico come un rollercoaster tra alti e bassi, tra sentimenti e showbiz . Dopo la recente rottura, l’ennesima seguita ad una maxi rissa che per il gossip made in Italy si sarebbe sfiorata anche in presenza dell’altra papabile nuova Barbie the Original ed ex Grande Fratello vip 6-Soleil Sorge- Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro tornano ad apparire insieme, a baciarsi e a stringersi mano nella mano, in un’occasione stellare da vip.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, la crisi è superata/ Sorridenti e raggianti alla premiere di Barbie

Si tratta della première made in Italy tenutasi in seno a Milano, della nuova pellicola cinematografica Barbie The Movie, il film dedicato alla celebre icona Mattel, Pop, Barbie. Il nuovo film é in uscita nei “theatres” -come direbbero gli americani- il 21 luglio 2023 e intanto alla prima made in Milan gli Oriele tornano ad accendere il fuoco della speranza dei fandom nutrita all’idea che una lovestory possa unirli in eternità, l’happy ending dell’American Dream che incarnano Barbie e Ken.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli tornano insieme ma è polemica/ "Litigano solo per guadagnare!"

Web diviso sugli Oriele: il motivo

E non a caso, é particolarmente virale -nell’attesa dell’uscita del film, il post che Oriana condivide con il web, via Instagram. Si tratta di una carrellata di rare-pic che gli Oriele hanno realizzato sulla passerella milanese di Barbie The Movie, con tanto di bacio appassionato che potrebbe voler suggellare il ritorno di fiamma del duo gieffino a grande richiesta dei fandom degli Oriele. “Première @barbiethemovie @warnerbrositalia …con il mio Ken… Dress: @vinicioboutique”, si legge tra le righe del post della coppia vip. Ma che sia il frutto di una messa in scena, in una candidatura degli ex GFVIP al ruolo di Barbie e Ken, la reunion degli “Oriele“? Chissà!

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme/ Web diviso e feroci critiche: "Imbarazzo!"

L’opinione del web, intanto, appare piuttosto divisa sul conto degli ex ricongiunti, dopo l’idillio nato al reality in onda in chiaro TV su Canale 5 e streaming su Mediaset infinity, sulle reti Mediaset, il Grande Fratello vip. Se da una parte c’é chi crede nella veridicità del sodalizio personale e artistico tra gli ex Grande Fratello vip 7, dall’altra c’é chi tra gli internauti più critici taccia i diretti interessati di fingere un amore al fine di accalappiarsi visibilità, per collaborazioni lavorative e business.

E, intanto, LDA insieme ad altri ex Amici conquistano la Generazione zeta e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA