Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: prossimi al matrimonio?/ “I genitori di lui sono troppo…”

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli rompe il silenzio su Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli torna a parlare di Daniele Dal Moro, lasciato a casa in Italia, mentre lei concorre al Gran Hermano Vip 8 in Spagna e i fan sognano il matrimonio degli “Oriele”.

Barbie Venezuela e Ken Veneto, all’anagrafe Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, si conoscevano per la prima volta nella Casa più spiata in Italia, nel gioco del Grande Fratello vip 7 scorso, dove tra alti e bassi aveva inizio la loro turbolenta lovestory, fatta di highlights stellari e trend topic sui social. Questo fino all’ultima apparizione pubblica della coppia al Festival del cinema di Venezia 80, dopo che il reality del Grande Fratello vip 7 italiano ha decretato seconda classificata l’italo-venezuelana (a prima firma Serena Granato possiamo ora svelare le origini dell’influencer e attrice polivalente) Oriana Marzoli. Dopodiché si é aperta la crisi d’amore tra i due, in particolare per via della scelta di Oriana Marzoli di partire per la Spagna, diretta alla partecipazione al gioco della Casa iberica in onda su Tele Cinco per Mediaset España, il Gran Hermano vip 8 in corso.

Il Ken Veneto non avrebbe digerito la scelta artistica di Barbie Venezuela, che ora comprometterebbe l’amore tra i due viste le distanze geografiche tra gli Oriele dovute all’ingresso della bionda ex Grande Fratello vip 7 nella Casa spagnola. E mentre il sogno dei fan della storica coppia TV continua a mezzo social, a suon di messaggi nella speranza che un chiarimento possa portare i due (forse ex) ad un ricongiungimento, al Gran Hermano vip 8 Oriana Marzoli torna a parlare di Daniele Dal Moro.

Profumo di fiori d’arancio, al Gran Hermano vip 8

E in questo lei spegne il fuoco del gossip in circolo su una crisi d’amore con il Ken Veneto: ” mi ha detto di andare a vivere con lui -fa sapere in una confidenza condivisa con i coinquilini nella Casa. E cosa farò io? Andrò e lo farò anche di corsa. Prendo il mio Cocco e vado. Mi piace tanto Verona è una città splendida. Mi sento così a mio agio in quella città”.Tra le parole rilasciate, poi, Oriana Marzoli si palesa con le lacrime agli occhi in una confidenza che si fa commovente: confidenza, “E poi i genitori di lui sono troppo carini. Con loro mi trovo benissimo. Solo un’altra volta nella mia vita ho avuto un rapporto così bello con i genitori di un mio fidanzato. Però ero piccola e avevo solo 17 anni. Lui era proprio il mio primo fidanzato. Comunque spero che mi facciano una sorpresa e che portino qui il mio ragazzo”.

Insomma, Oriana Marzoli suggerisce agli autori di ingaggiare anche Daniele Dal Moro nel cast del Gran Hermano vip 8, e le possibili ipotesi di ingaggio per il veneto sono nel ruolo di concorrente o ospite. Per Oriana Marzoli c’é l’urgenza di un chiarimento con Daniele Dal Moro, tanto che spesso lei finisce in lacrime al ricordo del fidanzato e alle menzioni del giovane nelle confidenze con i coinquilini nella Casa del Grande Fratello spagnolo: “Per questa cosa che sono entrata in questo programma lui l’ha presa molto male“, confessa la venezuelana, aprendosi sulla crisi d’amore. Ma il colpo di scena é che Daniele vorrebbe sposarsi con lei, una volontà in contrasto con lo status di un amore in crisi: “Mi ha detto ‘quando esci ci lasciamo o ci sposiamo’. Poi mi ha detto ‘io ti sposo’. Questa cosa non me l’aveva mai detta prima”.

Che gli Oriele del Grande Fratello vip 7 siano, quindi, prossimi ai fiori d’arancio?

