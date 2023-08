Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme/ La segnalazione di Deianira: “Non sono in buona”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro insieme a Ibiza

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati nuovamente insieme. Dopo aver discusso poco prima di un viaggio a Ibiza, la coppia del Grande Fratello Vip si è ritrovata proprio nelle scorse ore sull’isola spagnola. Oriana era partita da sola per Ibiza dove, dopo poche ore, è sbarcato anche Daniele insieme all’amica Valentina Vignali. Attraverso un video pubblicato sui social, Daniele aveva spiegato ai fan di trovarsi a Ibiza, di aver cercato un contatto con Oriana ma di aver trovato un muro. Muro che, a quanto pare, è riuscito ad abbattere.

Daniele Dal Moro e Oriana avvistati insieme a Ibiza dopo la rottura/ Foto: ennesimo ritorno di fiamma?

I due, infatti, hanno trascorso la giornata in barca insieme agli amici come dimostra anche una foto pubblicata dalla Vignali su Instagram. Su Twitter, inoltre, i fan hanno condiviso anche altre foto dei due durante la serata a Ibiza. Nonostante la riappacificazione, tuttavia, pare che tra i due non sia ancora tutto ok.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati (di nuovo)?/ Lui vola a Ibiza: "Non mi apre la porta"

La segnalazione di Deianira Marzano

Mentre i fan esultano per la ritrovata armonia di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, Deianira Marzano pubblica un aggiornamento sullo stato della coppia. “Aggiornamento della ottocentesima puntata de Il segreto degli Oriele: come abbiamo già visto sono insieme ma, testuali parole della spia, non sono in buona”, si legge nel post condiviso da Deianira.

L’esperta di gossip, poi, aggiunge: “Io dico, faranno pace. Ci vediamo alla prossima puntata“. I due, nel frattempo, non hanno ancora pubblicato una foto insieme. Il nuovo selfie di coppia arriverà oggi?

Perché Daniele Dal Moro e Oriana si sono lasciati?/ "Lei vola in Spagna per un nuovo reality", lui non ci sta













© RIPRODUZIONE RISERVATA