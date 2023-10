Oriana Marzoli: esplode il ‘triangolo’ con Daniele dal Moro e Alberto De Pisis/ “Quanto mi mancavi, amore!”

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli e Alberto De Pisis vicini e complici

Dopo la romantica dedica social destinata al fidanzato ufficiale Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli chiama “amore” un altro ex Grande Fratello vip, si parla di Alberto De Pisis in un curioso “triangolo” tra ex gieffini.

“Pranzo con il mio biondino…quanto mi mancavi amore!”, si legge tra le parole sibilline di Oriana Marzoli, che corredano le nuove Instagram stories dove la bionda ex Grande Fratello vip si lascia immortalare mentre é a pranzo in dolce compagnia con Alberto De Pisis, al ristorante “L’angolo della casa” sito a Milano. Un rinomato locale di ristorazione e intrattenimento per i vip provenienti da ogni parte del mondo, si pensi a Gigi D’Alessio e Bob Sinclair tra gli ospiti più virali al sito, che sono ritratti in scatti sui social network tra cui Instagram .

E, particolarmente curiosa, per gli utenti attivi nel web si direbbe l’assenza di Daniele Dal Moro dalle nuove Instagram stories di Barbie Venezuela. La bionda attrice, nel gioco del Grande Fratello vip 7 avviava con il Ken Veneto, Daniele Dal Moro, quella che oggi si direbbe la lovestory vip made in Italy più chiacchierata via social. Tanto che fa rumore la dedica via Instagram che Oriana Marzoli destina in questi giorni a Daniele Dal Moro, tra le cui righe lei ammette che i due non siano la coppia perfetta seppur ribadendo il sentimento d’amore nutrito verso il Ken. Questo, a dispetto degli haters che tacciano la coppia vip di fingere una lovestory per visibilità e il tornaconto economico.

Si infiamma la polemica sugli Oriele

A infiammare la polemica online, che intacca la coppia sulla veridicità, é intanto la vicinanza palesatasi via social tra Oriana e Alberto De Pisis con tanto di appellativo social “amore” affibbiato dalla Barbie al papabile “nuovo Ken”. Che succede tra i due ex Grande Fratello vip biondini? L’interrogativo nasce spontaneo nel web e tra gli utenti più maliziosi c’é persino chi sarebbe pronto a scommettere che Oriana sia prossima a ufficializzare un nuovo compagno di vita al posto di Daniele Dal Moro, complice la vicinanza a Alberto De Pisis.

Insomma, é appena esploso il caso social di un triangolo tra ex Grande Fratello vip 7. Ma sarà solo il tempo, galantuomo, a svelare la durata della lovestory degli “Oriele”.

📸#Grandefratellovip– #OrienaMarzoli e la curiosa reunion con #AlbertoDePisis: la Barbie chiama lo chiama “amore”… é il “nuovo Ken”? pic.twitter.com/QGgciuCO0e — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) October 7, 2023

Nel frattempo, inoltre, c’é in rete avanza da mesi la richiesta della “coppia” Oriana Marzoli e Alberto De Pisis come conduttori del GF party, il web format di supporto al Grande Fratello 2023 in corso, che relativamente alla svolta “anti-trash” voluta ai piani alti dell’azienda facente capo all’Ad Piersilvio Berlusconi vede intanto i due ex gieffini biondi lontani dai palinsesti Mediaset.

