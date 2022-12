Oriana Marzoli furiosa: “Antonella Fiordelisi la più falsa”/ “Abbraccio a Ginevra? Lo ha fatto contro di me”

Oriana Marzoli furiosa con Antonella Fiordelisi: “È la più falsa”. C’entra Ginevra Lamborghini

L’amicizia che sembrava essere nata al Grande Fratello Vip 2022 tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi è ormai soltanto un ricordo. Le due oggi sono ‘acerrime nemiche’ e non perdono occasione per punzecchiarsi a vicenda. È accaduto anche nel corso della nuova diretta, culminata con il ritorno in Casa di Ginevra Lamborghini, ospite per qualche giorno. Un ritorno che ha infastidito Oriana, visti i rapporti con Antonino.

C’è però un gesto che Oriana ha notato ancor più dell’atteggiamento di Antonino Spinalbese nei confronti di Ginevra Lamborghini, ed è stato l’abbraccio che ha dato a quest’ultima Antonella Fiordelisi. La Marzoli ha infatti ricordato che, fino a pochi giorni fa, Antonella ha più volte criticato e parlato male di Ginevra, stupendosi dunque del caloroso abbraccio datole ieri tra mille sorrisi.

Oriana Marzoli e Antonella, scambio di accuse al GF Vip

In confessionale, particolarmente arrabbiata, Oriana Marzoli ha commentato l’atteggiamento della Fiordelisi con parole dure: “Antonella è la più falsa di tutti. Fino a una settimana e mezzo fa Ginevra gli stava antipatica, ora invece si abbracciano e gli sta simpatica solo perché sa che mi fa stare male!” è stata l’accusa della venezuelana.

Anche Antonella d’altronde ha avuto parole poco carine per Oriana dopo la diretta. A Edoardo Donnamaria, in camera da letto, sulla Marzoli ha detto: “Lei vuole per forza trovare il fidanzato qua e avvicinarsi l’uomo. Per me è un atteggiamento che non mi piace in una donna, perché fa la gatta morta con tutti gli uomini qui dentro, ho visto che lo sta facendo anche con te, ok? E te gli dai confidenza.”

