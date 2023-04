Oriana Marzoli gelosa di Nicole Murgia?/ Scenata a Daniele: “Non me lo aspettavo”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro insieme a Roma

Oriana Marzoli si è classificata seconda al Grande Fratello Vip 7, alle spalle solo di Nikita Pelizon. Dopo la finale di lunedì 3 aprile, l’influencer venezuelana sta trascorrendo alcuni giorni a Roma insieme a Daniele Dal Moro, che lunedì sera l’ha sorpresa fuori dagli studi di Mediaset appena conclusa la diretta.

Nei giorni scorsi, in diretta su Twitter insieme ai fan, Daniele si è sbilanciato sul suo rapporto con Oriana: “Colpo di fulmine? Non lo so questo, dipende cosa intendete voi. I sentimenti per me crescono col tempo, ma certamente da subito ho visto che mi piaceva. Quello sì. Ma proprio dai primi cinque-dieci minuti. Passare così tanto tempo con una persona 24 ore su 24 in un contesto così particolare ti dà modo di legarci molto in fretta con una persona, rispetto a come sei abituato a fare fuori”.

Durante una diretta su Twitter, Oriana Marzoli ha dichiarato di aver visto delle foto di Daniele insieme a Nicole Murgia che non le sono piaciute molto: “Sono stata taggata su Instagram in una foto nella quale mi dicono che la Murgia non è una gatta morta ma che Daniele la faceva sedere sulle sue gambe. Ho visto uno screen dove lei era seduta in braccio a lui, con una mia camicia indosso. Ma che cavolo è successo? Io stavo dormendo. Chi le ha detto di sedersi in braccio a lui? Quando ho visto la foto ci sono rimasta, non me lo aspettavo”. La venezuelana si è poi rivolta a Daniele invitandolo a chiederle scusa davanti a tutti i loro follower: “Va bene, perdonami. Hai 5 mila persone pronte a spiegarti tante cose, chiedi cose importanti, non parlare solo di me”, ha risposto Dal Moro. Le parole di Oriana sono state ripotare a Nicole Murgia che ha così commentato: “Ad Oriana non voglio bene, di più. Il mio rapporto con lei lo difenderò fino alla morte quindi smettetela”.

