Oriana Marzoli lancia un divieto ad Antonino: “Non baciare Ginevra”/ Lui la gela: “Se voglio lo faccio!”

Oriana Marzoli lancia un divieto ad Antonino Spinalbese al GF Vip: “Non baciare Ginevra Lamborghini”

Come previsto da Alfonso Signorini, il ritorno di Ginevra Lamborghini nella Casa del Grande Fratello Vip ha subito scosso gli animi di alcune gieffina, causando i primi dissapori. È il caso di Oriana Marzoli, che sappiamo avere ancora un debole per Antonino Spinalbese; motivo per il quale vederlo al settimo cielo per il ritorno di Ginevra è stato per lei un duro colpo. Proprio per non soffrire ancora, Oriana ha fatto una particolare richiesta ad Antonino che è a tutti gli effetti un divieto: quello di non baciare Ginevra.

Lite tra Antonino e Oriana "non fare la tragica"/ Lei ribatte: "Le min*te le dici te"

Oriana teme che Antonino e Ginevra, nel corso dei giorni di permanenza della Lamborghini, si riavvicinino e arrivino a baciarsi, cosa che non sopporterebbe. Per questo ha chiesto all’hair stylist di “Non baciarla per rispetto”, richiesta che lui però non ha accettato: ”Se mi dovesse andare di farlo lo farei senza problemi perché non farei soffrire nessuno” ha infatti risposti Antonino.

Ginevra Lamborghini torna al GF Vip, Oriana sconvolta: "Presa in giro"/ Piange e critica Antonino: "Ignavo"

Antonino Spinalbese gela Oriana, interviene Giaele

Antonino Spinalbese ha puntualizzato che, qualora dovesse scattare il bacio con Ginevra, non solo non si frenerà, ma non avrà neppure scrupoli nel farlo visti i comportamenti di Oriana con Luca Onestini.

Intanto a placare il malumore di Oriana ci ha pensato Giaele De Donà che le ha infatti dato un prezioso consiglio: “In questi giorni mostrati felice e contenta. Ginevra non è qui per darti fastidio, fregatene. – le ha infatti detto – Se fai vedere a lui che stai a rosicare lui farà ricadere la colpa su di te dicendo che con Ginevra alla fine non ha capito cosa prova perché c’eri sempre te nel mezzo. Ti dò un consiglio: non fare vedere che stai rosicando, non dargli questa vittoria.” Ma Oriana riuscirà a seguirlo?

Antonino Spinalbese: "Abbandonare il GF Vip per Ginevra? No, rimango"/ Signorini lo incastra con uno scherzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA