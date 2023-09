Oriana Marzoli lascia il Gran Hermano Vip 8?/ Minaccia l’addio: “Volevo fare un gioco in condizioni umane…”

Oriana Marzoli debutta al Gran Hermano Vip 8: é trend su X, ma…

Oriana Marzoli avvia il suo gioco nella Casa del Gran Hermano vip 8, dopo il secondo posto conseguito al Grande Fratello vip 7, e intanto minaccerebbe l’addio al via del suo gioco. Il motivo del possibile ritiro, che ora si configura come ipotesi per la vip venezuelana?

A quanto pare Oriana Marzoli non sente di essere messa in condizioni di comfort al via del soggiorno intrapreso nel gioco dedicato ai vip nella Casa made in Spagna, così come si sarebbe auspicata.

E, dopo aver fatto giuramento all’occhio pubblico iberico che avrebbe dato tutta se stessa, al Gran Hermano vip 8, promettendosi di portare a termine il reality e di fare del suo meglio per vincerlo, Oriana Marzoli minaccia l’abbandono. Questo, nonostante il supporto dei fan che la mandano dritta in pole position, come tendenza numero 1 su X (ex social Twitter) tra gli hashtag dal maggior numero di post pubblicati a tema nel web, oltre 16mila.

“Prometto al pubblico che sono venuta a dare tutta me stessa nel gioco. Sono venuta qui per vincere o almeno lo spero“, é tra le dichiarazioni rilasciate il giuramento della Barbie Venezuela, parole che poco dopo sfumano in una minaccia del ritiro preannunciato. Questo, avviene quando Oriana Marzoli , per una sorta di scherzo organizzato dalla produzione al Gran Hermano vip 8, si ritrova dinanzi una scenografia da Età della Pietra, in una grotta sprovvista di bagno e abitata dagli insetti.

Insomma, il Gran Hermano vip 8 per lei non é proprio l’equivalente spagnolo del Grande Fratello vip 7 made in Italy, almeno non all’inizio. E prontamente potrebbe registrarsi il ritiro della venezuelana dal nuovo gioco intrapreso.

Oriana Marzoli dice addio al Gran Hermano Vip 8?

Mentre il pubblico, tra utenti provenienti da tutti i Paesi nel mondo, in particolare italiani e spagnoli, la supportano mandandola in tendenza è virale via social, lei testualmente avanza delle lamentele al Gran Hermano vip 8, palesandosi così pronta a lasciare il gioco spagnolo: “Io qui non posso starci! – esclama, sibillina, per poi proseguire ancora-. Non avrei mai pensato di finire in questa casa a tema preistoria. Nel 2018 sono finita in una casa abbandonata e quest’anno nella preistoria. Non lo capisco. Ma qualcuno mi dica qualcosa, che fastidio! Scusate, ma adesso o rido o piango. Siamo nell’età della pietra?”.

E poi ancora, rimarca la gieffina: “Sembra che me lo fate a posta perché sapete che me la cavo male con la natura. Sei vip vivranno qui nella caverna? No, no, no aspetta. Amore ma non è giusto. Non c’è il bagno? Ok te lo giuro che piango. Amore ma cos’è questa storia? Volevo fare un gioco normale e non così. Voglio vivere in condizioni normali e umane. Preferivo l’asino di anni fa, almeno ero in una casa normale. Se le decorazioni mi piacciono? Vieni qui tu e vedi se ti piacciono”.

E, poi, ancora, la venezuelana contesta: “Io qui non ci sto? Cosa c’è qui sotto? Degli insetti? Ma no! Ma che noia, non voglio fare questo gioco così, ma cosa sono queste cose? Vi ringrazio tanto, mi presto sempre al gioco, ma qui non posso starci. Queste condizioni non sono giuste, qui non possiamo restare. Adesso mi spiego meglio, qui c’è la terra e non il pavimento! Sì, ho detto che ero venuta qui per vincere, ma non qui dentro. Promettimi che ci fai uscire”.

Intanto, inoltre, per la quota gossip en rose Oriana Marzoli emoziona l’occhio pubblico International dichiarandosi a Daniele Dal Moro, poco prima di chiudere gli occhi nella prima notte del gioco iberico. Distesa sul letto, al di là della disapprovazione del fidanzato rispetto al suo ingresso nella Casa spagnola e in lontananza da lui, lei gli dice a distanza, lontanissima: “ti amo”. Ma non solo. Alla sua prima puntata GHV8 e poco prima del sonno, parlando ai coinquilini al Gran Hermano vip 8, rincuora i fan degli Oriele assicurando di essere innamorata del veneto incontrato al Grande Fratello vip 7 tanto quanto lo sia lui di lei. O almeno questo é quanto crede lei.

Oriana parlando di Daniele

Oriana: “Credo che sta troppo innamorato” “Anche io”

Marta: “È importante che sia reciproco”

Oriana: “Si, si”#oriele #OrianaGH15S pic.twitter.com/0n3TC0Vr2P — Mar (@MeriMar22) September 15, 2023













