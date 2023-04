Oriana Marzoli lite con Micol Incorvaia / “Ho paura a parlarti per come mi rispondi”

Oriana Marzoli e Micol Incorvaia si scontrano al GF Vip: ecco cosa è successo

Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello Vip 2022, e la tensione tra i vari concorrenti rimasti in gara si taglia con il coltello. Nelle ultime ore Oriana Marzoli e Micol Incorvaia sono state protagoniste di una lite, durante una cena con gli altri inquilini.

Il motivo scatenante è stato il fatto che la bionda venezuelana si fosse riempita il bicchiere di vino fino all’orlo, non tenendo conto ne potesse rimanere poco per gli altri. Questo ha fatto alterare Micol: “Ci passiamo i bicchieri? No amore, non puoi farlo così il bicchiere. Non c’è altro vino”. A questo punto scoppia la lite tra le due e Oriana replica: “Lamentarsi prima di niente, Micol stai rispondendo male continuamente ultimamente. Ho paura di parlarti per come rispondi, non dire di no. Il mood che hai quando hai il ciclo è difficile”. L’Incorvaia ha accusato la sua amica di non esserle stata abbastanza vicino in questi giorni, che per lei sono stati complessi.

Micol Incorvaia e Oriana Marzoli fanno pace: “Sei una bellissima persona”

Fortunatamente, dopo la lite, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia hanno fatto pace. Durante il gioco della verità, la sorella di Clizia ha riservato delle parole molto dolci alla bionda venezuelana: “Sei stata una compagna di viaggio stupenda, sei una bellissima persona.”

E ancora: “Hai buoni sentimenti, credi nei legami, pensavo che avendo fatto diversi reality, avendo stretto legami di amicizia in altri reality, non dessi il giusto peso ai rapporti. Invece mi sono ricreduta, mi sono ritrovata a capire che effettivamente tu dai molto peso non solo ai rapporti ma anche alle parole. Amo la tua schiettezza, la tua sincerità anche a costo della lite”.

