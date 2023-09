Oriana Marzoli, lovestory finita con Daniele dal Moro?/ Lo sfogo furioso dell’ex Reina del Grande Fratello

Oriana Marzoli é pronta a dire addio a Daniele Dal Moro: lo sfogo post-Grande fratello vip 7

L’idillio d’amore nato al Grande Fratello vip 7 con protagonisti Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si direbbe finito, con un punto alla lovestory voluto da Barbie Venezuala. Nei giorni che la vedono lontana da Daniele Dal Moro, con cui lei avviava una lovestory al reality televisivo del Grande Fratello vip 7 scorso, vissuta tra alti e bassi fino alla chiacchierata battuta d’arresto del momento che li vede distanti per il gran dispiacere dei fan, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro rompono il silenzio social.

Accade, in particolare, con la venezuelana che si sfoga in una confidenza sui social condivisa con il popolo della rete, che la segue costantemente sul Canale Broadcast su Instagram: “mi sto stufando di vedere che devo scoprire le cose su internet, sui social, visto che con me nessuno ha parlato -lamenta la Barbie del Grande Fratello vip 7, contro Daniele Dal Moro, che non le risponderebbe direttamente alle interazioni telefoniche, in particolare alle chiamate-. Follia, non ho parole. Non sono una, lo sapete, che si mette a dire spiegazioni, però questo gioco non mi sta piacendo. Questo dire, non dire, questo fare non fare, non capisco niente”. Solo a distanza e seguendo lo ci ho provato a scrivere, chiamare tutto il giorno, ma senza risposta. Comunque è stata una cosa da un giorno all’altro, rido ironicamente perché non ha senso. Non so perché ogni volta le cose devono andare cosi. Va beh non voglio rovinarmi questi giorni pensandoci”.

Nell’attesa per il via al Gran Hermano vip 8, il gioco tv della Casa più spiata in Spagna che a quanto pare l’attende per il ruolo di concorrente vip, Oriana Marzoli quindi si paleserebbe pronta a mettere un punto definitivo alla lovestory con il fidanzato. Questo, dal momento che l’ex “Reina” del Grande Fratello vip 7 non avrebbe più notizie del giovane e i due sarebbero lontani, oggi più che mai

E incalzato sulle distanze da Oriana Marzoli, che emergono nei giorni che seguono la partecipazione dei fidanzati (forse ex) del Grande Fratello vip 7 al Festival del Cinema di Venezia, intanto, Daniele Dal Moro non sconfessa i segnali della sospetta rottura con la Barbie che si rilevano online. In particolare, a mezzo audio su X, Daniele Dal Moro confida ai fan di soffrire per il bivio che Oriana Marzoli gli pone, dinanzi ad una scelta da prendere. Accettare le distanze geografiche tra loro, evidentemente dettate dagli impegni professionali previsti in cantiere e tra questi non si esclude il Gran Hermano vip 8 che in particolare attenderebbe la bionda ex Grande Fratello vip 7, o in alternativa chiudere la lovestory in caso di intolleranza alla lontananza.

#gfvip #Oriele Brutte notizie per Daniele dal Moro l’occhio stamattina è peggiorato dopo l’incidente e si dovrà fare vedere , peggio ancora con Oriana Marzoli che non gradisce come si è comportata prima di lasciarlo per andare a fare il Grande Hermanohttps://t.co/2Y88ViLgn5 pic.twitter.com/ACGo7Uefpl — Uomini e donne Blog (@BlogUomini) September 12, 2023

Daniele Dal Moro replica ai quesiti del web, sulle distanze prese da Oriana Marzoli

Una situazione che, unitamente ad un ricovero in ospedale, subito in seguito ad incidente avuto mentre era a bordo su una moto d’acqua, ora mette a dura prova Daniele Dal Moro e i suoi rapporti con Oriana Marzoli. “Non male”, scrive sibillino tra le Instagram stories lui, a corredo dell’evoluzione dei riportati ad un occhio, con taglio e gonfiore alla palpebra in bella vista. L’amato Ken tiene a dare la priorità alle sue condizioni di salute generale, lasciando intendere di voler starsene tranquillo, seppur ammettendo di aver sperato a lungo che Oriana Marzoli maturasse la scelta di non allontanarsi da lui, per nessuna ragione al mondo.

Ma i due potrebbero dirsi in definitiva addio, complice il Gran Hermano vip 8, dove lei potrebbe rivedere il flirt mancato al Grande fratello vip 7 e papabile concorrente gieffino vip in Spagna, Luca Onestini, rivelatosi per lei un colpo di fulmine nella versione italiana del gioco nella Casa.

E, intanto, tra i fan degli Oriele, c'é chi teme che la nuova crisi in corso tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, sia l'inizio della fine per la lovestory del Grande Fratello vip 7.













