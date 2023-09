Oriana Marzoli, Mediaset España le commina una multa salata/ C’entra il Gran Hermano vip 8: l’indiscrezione

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli lascia il Gran Hermano vip 8: il curioso caso

Oriana Marzoli é fuori dal Grande fratello spagnolo, il Gran Hermano vip 8, e alla base dell’addio potrebbe esservi una multa comminatale da Mediaset España. In un video diramato sul social X, il Gran Hermano -profilo online della versione spagnola del Grande Fratello nostrano, mostra le immagini di quello che presenta come il momento dell’addio di Oriana Marzoli al gioco del Grande Fratello spagnolo, dopo che lei ha preso parte partecipando fino in fondo, per poi giungere seconda classificata, al Grande Fratello vip 7, in Italia, occasione dove l’italo venezuelana ha conosciuto l’attuale fidanzato, Daniele Dal Moro.

E il comunicato dell’addio é ora oggetto di sconfessione degli Oriele via Instagram stories, con Daniele Dal Moro che lancia un messaggio particolarmente al veleno contro la produzione del reality iberico e l’azienda di diffusione Mediaset, fino a tacciare quest’ultima di una cacciata della fidanzata dal reality show. E Oriana fa, poi, eco all’ex Grande fratello vip 7 fidanzato, nel promettere azioni legali rispetto alla disinformazione e alla divulgazione della sua uscita dal Gran hermano vip 8 come un addio al reality. Per poi riattivarsi tra le IG stories, scrivendo tra le nuove rivelazioni , pochi minuti fa: ” RIPETO CHE NON E’ MAI USCITO DALLA MIA BOCCA “Voglio abbandonare il reality”.

Il gossip sulla sanzione

E, intanto, la pagina blog Reality TV attiva via social lancia una indiscrezione in lingua spagnola, affermando che Oriana Marzoli sia stata sanzionata da Mediaset España, che avrebbe comminato all’ex Grande fratello vip 7 una multa di 50.000 euro e in più il veto che le vieta la partecipazione TV, di fatto la presenza al reality show e il canale Tele Cinco. Una voce che potrebbe fare luce sul misterioso addio dell’ex Grande fratello vip 7 al Gran Hermano vip 8.

Oriana Marzoli potrebbe aver indispettito la produzione del reality e i vertici Mediaset España, muovendo accuse o lamentele indigeste, fino alla sanzione con l’uscita di scena nel caso del momento. Da giorni, tra le mura della Casa iberica, Oriana Marzoli si palesava sofferente, un lontananza dal fidanzato Daniele Dal Moro.

