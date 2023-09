Oriana Marzoli: “Non sapete quanto mi dia fastidio…”/ Duro sfogo, alla 1a puntata del Grande Fratello 2023

Grande fratello 2023, Oriana Marzoli rompe il silenzio social sulla “grande assenza”

Oriana Marzoli é tra i grandi assenti al rinnovato Grande Fratello 2023, a detta dell’occhio pubblico nel web, che avrebbe voluto la venezuelana nel ruolo di opinionista al reality show. Il gioco della Casa più spiata d’Italia, al ritorno dalle vacanze estive, fa re-entry in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, in una nuova veste che passa al centro della cronaca rosa come Grande Fratello 3.0. Ma in una “First reaction choc” , il gioco sembra non piacere alla Barbie, seconda classificata all’ultima edizione del gioco, il Grande Fratello vip 7.

La Barbie venezuelana, incalzata dalle domande degli utenti sul via al rinnovato Grande Fratello 2023, che non le dà spazio in nessuno tra i ruoli previsti, opinionista e trend-setter spettati a Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli alla conduzione in tandem con il conduttore Alfonso Signorini, non usa giri di parole, dicendosi per certi versi infastidita.

“Ammetto che sto guardando il Grande Fratello e …- fa sapere in un intervento condiviso dal Canale Broadcast con gli utenti su Instagram -, non sapete quanto mi dà fastidio che ci siano altre persone in quella Casa”. Il messaggio audio pubblicato dalla fidanzata (forse ex) del coinquilino al Grande Fratello vip 7, Daniele Dal Moro, poi prosegue in una sorta di sfogo social a margine della nuova prima puntata del gioco sulle reti Mediaset: “Non so come spiegarvi, é un’emozione particolare. Tipo ricordare la casa… mi piaceva più la mia, la nostra”. Tutte dichiarazioni intimiste, che, intanto, alimentano il fuoco della polemica web che i fan della venezuelana accendono in richiesta del ritorno nel piccolo schermo della vecchia formula del reality show, in chiave “Grande Fratello vip 7”.

Oriana Marzoli non accetta la “grande assenza” dal cast del Grande Fratello 2023

Insomma, tra le parole della venezuelana Oriana Marzoli sembra dirsi nostalgica della formula “VIP” del Grande Fratello dello scorso anno, che Alfonso Signorini (nel mirino del sospetto attacco di Daniele Dal Moro) però scredita. Col senno di poi, il conduttore si dice ricreduto in negativo sul conto di alcuni personaggi popolari ingaggiati nel vecchio cast. A partire dall’intervista di presentazione sul rinnovato reality concessa a Verissimo, sulla scia della linea editoriale anti-trash adottata dai vertici Mediaset, per il Grande Fratello 2023.

“Mi emoziona rivedere lo studio… sempre rimarrà nel cuore la nostra edizione del Grande Fratello”, conclude, infine, lo sfogo di Oriana Marzoli, sul nuovo Grande fratello 2023 e in rimembranza del Grande Fratello vip 7. Insomma, mentre é quotata tra i concorrenti quasi certi all’ingaggio nel cast del Gran Hermano Vip 8 made in Spagna, Oriana Marzoli sembra non accetterebbe la sua “grande assenza” dal Grande fratello 2023 nostrano, a nome della compagine dei protagonisti del Grande Fratello vip 7, totalmente radiata dall’albo dei vipponi special guest nei format di casa Mediaset.













