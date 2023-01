Oriana Marzoli offende Antonella Fiordelisi “Figlia di…”/ Web chiede la squalifica

Oriana Marzoli offende Antonella Fiordelisi

In queste ore sta circolando sui social l’hashtag “#fuoriOriana”. Cosa ha combinato Oriana Marzoli perché una buon parte del popolo social chieda a gran voce la sua squalifica? Nei giorni scorsi, chiacchierando con Luca Ostini, l’influencer venezuelana si è lasciata andare ad una serie di offese nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Dana Saber "Oriana Marzoli? Puzza"/ L'ex gieffina senza freni su Instagram

“Dov’è la coerenza? L’hai lasciata a casa. Mi sto stressando. Devi stare attento a tutto, a tutti i movimenti”, ha detto Oriana parlando con Luca. Poi in spagnolo ha detto “figlia di p….”, suscitando l’ilarità dell’ex tronista di Uomini e Donne. Per questo motivo molti utenti sui social chiedono la squalifica immediata di Oriana nella puntata di oggi, lunedì 23 gennaio.

Tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è crisi:“Preferisci lasciare stare?”/ “Ci sto pensando”

Il web chiede provvedimenti per Oriana e Luca Onestini

“Ma vi rendete conto di quello che fanno e dicono? Lui sempre accompagnato da una donna contro due donne che non stanno al suo gioco, mente, denigra e ride sulle offese!” e “Dare della “figlia di pu*ana” ad Antonella è compreso nel contratto o si potrebbe ipotizzare una squalifica?”, si chiedono alcuni utenti su Twitter, commentato il video di Oriana Marzoli e Luca Onestini. Inoltre in molto chiedono provvedimenti anche nei confronti di Luca Oenstini, che continua a parlare con Oriana in lingua spagnola, nonostante siano stati più volte ripresi dalla regia.

Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro la frena sul flirt GFvip/ "Le cose sono cambiate..."

Oriella: “SU PUTA MADRE(figlia di puttana)ad Antonella Ma vi rendete conto di quello che

fanno e dicono?Lui sempre accompagnato da una donna contro due donne che non stanno al suo gioco,mente,denigra e ride sulle offese! #fuorionestini #fuorioriana #nikiters #nikella #GFvip pic.twitter.com/so2wytapyp — Cry_96 (@cristina_fusaro) January 23, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA