Oriana Marzoli offesa con Antonino, prima lite al GF Vip/ ‘Colpa’ di Tavassi: “Non mi ha difesa”

Oriana Marzoli delusa da Antonino Spinalbese: primi dissapori di coppia al Grande Fratello Vip

Oriana Marzoli continua a creare scompiglio nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La gieffina è un vero e proprio tornado e nelle ultime ore è stata al centro di una serie di liti, situazione che ha causato conseguenze anche nel suo rapporto con Antonino Spinalbese. Com’è ormai noto, tra i due è scoppiata una grande passione che li ha portati ad iniziare a frequentarsi non soltanto come amici ma come coppia, motivo per il quale Oriana si sarebbe aspettata da Antonino un atteggiamento diverso durante le liti che l’hanno vista protagonista.

Antonino però ha assistito alla scena senza intervenire, né per difendere Oriana Marzoli, né tantomeno per dire la sua. Questo ha offeso la venezuelana, che si è dunque rintanata in camera da letto dove è stata raggiunta dall’amica Antonella Fiordelisi.

Oriana Marzoli offesa da Antonino Spinalbese: “Io non sono Giaele!”

Solo qualche tempo dopo anche Antonino Spinalbese ha raggiunto le due ragazze, cercando di giustificarsi agli occhi di Oriana. “Mi hai visto che stavo prendendo il latte con i biscotti”, ha esordito il gieffino, facendo intendere di essere in quel momento distratto e di non aver ben compreso i motivi della lite. “Perché quando mangi non riesci ad ascoltare?” ha replicato stizzita la Marzoli.

Lo sfogo di Oriana su Antonino è poi proseguito in confessionale: “Io non sono Giaele, ho capito come è lui!” Dal suo canto, Spinalbese in confessionale ha ammesso di essersi sentito tra due fuochi: “Da una parte c’era Oriana, dall’altra Edoardo che è un mio amico, capisci?!” Per la coppia insomma ci sono già le prime tensioni.

