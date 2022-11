Oriana Marzoli distrugge Edoardo Tavassi: “Pagliaccio, non troverà mai una donna”/ Lui: “Persona da evitare”

Edoardo Tavassi contro Oriana Marzoli: volano parole forti al GF Vip

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 non sono mancate tensioni nelle ultime ore. L’atteggiamento di Oriana Marzoli nei confronti di Micol Incorvaia – che ieri ha scatenato un’accesa lite tra le due – ha infastidito Edoardo Tavassi, che ha poi affrontato la venezuelana. Da qui è nata un’altra dura lite, durante la quale Edoardo e Oriana se ne sono dette di tutti i colori, accusandosi a vicenda.

A lite spenta, i due hanno continuato a commentare l’atteggiamento dell’altro in confessionale, lanciandosi a vicenda ulteriori e pesanti accuse. Edoardo ha ammesso di non voler avere più nulla a che fare con una persona come Oriana: “Le persone come oriana le evito come la peste, questa è cattiveria! – ha tuonato il gieffino – Io l’ho inquadrata da quando l’ho vista… Lei rappresenta tutto quello che non mi piace in una donna, la massima espressione della superficialità”.

Oriana Marzoli sbotta: “Edoardo è un pagliaccio, sa solo far ridere”

Anche Oriana non ha avuto parole e toni dolci per Edoardo Tavassi. Nella solitudine del confessionale, la venezuelana ha continuato con le sue accuse al fratello di Guendalina: “Gli piace parlare perché non ha niente da fare qua, sa solo far ridere, è un pagliaccio! – e ancora – Normale che non la trivi una ragazza, non la troverai mai: anche se hai la barba bianca, sei un ragazzino in testa!”

Non è solo Edoardo ad avercela con Oriana. Anche Micol Incorvaia proprio non digerisce i comportamenti della Marzoli, che definisce ‘una provocatrice’: “Mi avvelena la permanenza in questa casa”, ha inoltre aggiunto stufa dei suoi comportamenti.

