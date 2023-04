Oriana Marzoli piange al Grande Fratello Vip/ “Ho bisogno di un abbraccio…”

Oriana Marzoli piange al Grande Fratello Vip 2022

La lontananza dagli affetti veri e la finale sempre più vicina rendono particolarmente sensibili gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2022. In una serata particolarmente tranquilla, così, i vipponi si ritrovano in cortiletto dove, tra una riflessione e l’altra, cominciano a parlare di film. Nel corso della serata, Oriana Marzoli mostra la propria sensibilità lasciandosi andare alle lacrime. L’emozione per la fine di un’avventura in cui ha creduto sin da quando ha varcato la famosa porta rossa lo scorso novembre, il desiderio di ritrovare i genitori e gli amici di sempre, rendono particolarmente vulnerabile la prima finalista della settima edizione del Grande Fratello vip.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

Un momento di commozione quello della Marzoli che, però, ha coinvolto anche gli altri concorrenti la cui reazione, di fronte alle lacrime dell’influencer venezuelana, non si è fatta attendere.

Le lacrime di Oriana Marzoli e la reazioni dei vipponi

Durante un momento di leggerezza dedicato ai film preferiti, Oriana non regge la commozione e si lascia andare alle lacrime. “Io piango sempre quando guardo un film” confida apertamente. Oriana, aprendosi con i compagni, si lascia andare ad un momento di malinconia ammettendo di aver bisogno d’affetto. “Ho bisogno di un abbraccio”, dice tra le lacrime e trovando consolazione tra le braccia di Edoardo Tavassi.

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

“Hai bisogno di sfogare un attimo. Ci sta“, dice Milena Miconi esortandola a tirare fuori tutto e lasciarsi andare alle lacrime per poter stare poi meglio. Milena, poi, insieme a Giaele De Donà, abbraccia a sua volta Oriana che ritrova poco dopo il sorriso.

LEGGI ANCHE:

Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

© RIPRODUZIONE RISERVATA