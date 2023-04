GF Vip: Matteo Diamante “gufa” Oriana Marzoli sui social/ “Sarà la prima eliminata!”

Matteo Diamante, dalla breve esperienza al GF Vip al “pronostico” beffardo su Oriana Marzoli

Dopo sei lunghi mesi, conditi da scontri e colpi di scena, dolcezza e commozione; il GF Vip si appresta a calare il sipario sugli accadimenti della Casa più chiacchierata d’Italia. La finale del reality condotto da Alfonso Signorini è ormai ad un passo, resta solo da chiudere il discorso finalisti prima di attendere il fatidico verdetto. Su diversi canali social il tema appare unico; chi riuscirà a spuntarla tra i vipponi rimasti? Ebbene, il pubblico sembra piuttosto diviso ma un nome su tutti pare essere fortemente favorito per la vittoria finale; Oriana Marzoli.

Chiaramente, il parere social è difficile da interpretare in maniera chiara e non è detto che coincida poi con quello che sarà la finale del GF Vip. Oltre ai telespettatori, anche gli ex concorrenti hanno maturato un proprio parere in merito al possibile vincitore del reality e fra questi sta facendo particolarmente discutere la posizione di Matteo Diamante. Quest’ultimo è entrato al GF Vip per breve tempo e come ospite; in poche settimane la sua presenza si è esaurita senza che lasciasse un effettiva ferita aperta nei telespettatori. Il suo ruolo però sta prendendo maggiore peso sui social dove spesso e volentieri dispensa commenti proprio sul reality condotto da Alfonso Signorini.

Matteo Diamante tifa per Nikita Pelizon: “Oriana la sfida? Rido…”

Come riportato da The Pipol Gossip su Instagram, pare che Matteo Diamante abbia commentato su Twitter proprio le voci che vorrebbero Oriana Marzoli come favorita per la vittoria del GF Vip. In uno space sul portale social, l’ex concorrente di Ex on the beach è intervenuto in una conversazione tra alcuni utenti che deridevano proprio la possibilità che la showgirl venezuelana possa trovare il trionfo al GF Vip. “Oriana farà la kamikaze e dirà di voler sfidare Nikita. Uscirà subito, vedrete”. Questo il parere di un utente che ha servito su un piatto d’argento il commento di Matteo Diamante sulla questione.

“Rido, perché sarà la prima ad essere eliminata. Già!”, questo il commento beffardo di Matteo Diamante – riportato da The Pipol Gossip su Instagram – in riferimento alla possibile vittoria di Oriana Marzoli al GF Vip. Il tutto sarebbe avvenuto su Twitter, proprio mentre un gruppo di haters si divertiva nel deridere le reali possibilità della showgirl di emergere nel reality condotto da Alfonso Signorini. Il commento di Matteo Diamante sarà stato sicuramente veicolato dal suo chiaro ed evidente supporto per Nikita Pelizon; i due, al di là dei trascorsi sentimentali, hanno un rapporto d’amicizia piuttosto forte e il giovane non ha mai nascosto l’auspicio che sia lei a trovare il trionfo finale al GF Vip.











