Oriana Marzoli sbarca a Supervivientes e fa una dedica a Daniele Dal Moro/ Lui reagisce così

Dopo aver vissuto fino alla finalissima l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, per Oriana Marzoli è arrivata un’altra avventura. L’influencer, infatti, è sbarcata a Supervivientes ovvero la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Oriana ha raggiunto l’Honduras con il ruolo di naufraga fantasma e dovrà restare sull’Isola per almeno ventiquattro ore. La Marzoli è partita dopo essersi riappacificata con Daniele Dal Moro con cui ha partecipato ad un evento pubblico sancendo la pace con un bacio sotto lo sguardo dei fan e con il quale ha trascorso gli ultimi giorni.

Come accade in Italia per i naufraghi dell’Isola dei Famosi, anche a Supervivientes, i concorrenti si tuffano dall’elicottero. Prima del famoso salto, Oriana ha rivolto un saluto speciale alla mamma e al fidanzato Daniele che stava seguendo il tutto su Twitch regalando ai fan la sua reazione alle parole di Oriana.

La reazione di Daniele Dal Moro alla dedica di Oriana Marzoli

“Sapete quanto amo Supervivientes e sono certa che la terza volta sarà quella buona. Salterò dall’elicottero, va benissimo e farò anche il girarrosto. Le prove fisiche mi piacciono. Le farò volentieri. L’unica cosa che mi spaventa sono i mosquitos ho dei brutti ricordi. Per il resto non vedo l’ora di partire”, le parole di Oriana che, prima di tuffarsi dall’elicottero, ha rivolto un dolce pensiero alla mamma e a Daniele Dal Moro.

Quest’ultimo, in diretta su Twitch per seguire l’avventura della fidanzata insieme ai fan, nell’ascoltare le parole della sua dolce metà, non ha trattenuto il sorriso e uno sguardo tenero ed emozionato.

Il salto di Oriana dall’elicottero che dedica alla madre e Daniele pic.twitter.com/6tzmAjWeKM — simona (@Simo_Val) June 13, 2023

gli occhietti lucidi di daniele dal moro nel momento esatto in cui in honduras oriana si sta dichiarando🥹 #oriele pic.twitter.com/Jfmo3oBwDi — 𝒜.sia🦋 (@reposinoblu) June 13, 2023













