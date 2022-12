Oriana Marzoli sbugiarda Antonella: “Giaele non la stuzzica, è lei a farlo!”/ “Vuole litigare, poi piange…”

Oriana Marzoli attacca Antonella Fiordelisi al GF Vip: “Mai visto Giaele stuzzicarla, lei però lo fa”

Si smuovono gli equilibri nella Casa del Grande Fratello Vip. L’accesa lite tra Antonella Fiordelisi da una parte e Giaele e Micol dall’altra ha spostato anche Oriana Marzoli, finora dalla parte della spadista. L’atteggiamento di Antonella ha fatto storcere il naso alla venezuelana che, dopo una chiacchierata con Giaele e Micol dopo l’ultima diretta del GF Vip, ha ammesso di sentirsi più dalla loro parte che da quella della Fiordelisi.

Micol le ha infatti fatto notare che Antonella “mi ha detto arpia, cattiva”, e Giaele ha rincarato la dose, aggiungendo “Dice che non parla male alle spalle ma sono 20 giorni che lo fa con me. Dice di me che qui dentro ho parlato solo del mio amore libero!” Oriana si trova d’accordo con le due ragazze e ammette che proprio per questo motivo si è un po’ allontanata da Antonella.

Oriana Marzoli asfalta Antonella Fiordelisi: “Tiri le frecciatine poi piangi se lo fanno con te”

“Per me è stato il motivo per cui i sono un po’ staccata, allontanata. – ha spiegato Oriana in confessionale, portando alla luce comportamenti dell’amica – Io posso capire Giaele che non vedo mai stuzzicare Antonella quando invece lei stuzzica. Doveva stare zitta! Se vuoi litigare continua a farlo, però se dopo ti lamenti e piangi per una cosa che a te non piace, non è molto coerente. Se poi piangi non puoi tirare le frecciatine prima!”

Parole molto pungenti quelle di Oriana verso Antonella che, alle spalle di quest’ultima, lancia la stoccata: “Sono sicura al mille per mille che Oriana si aggrega a Micol e Giaele, perché lei ha capito come sono le donne in questa casa.” Che la loro amicizia sia già in crisi?

