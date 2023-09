Oriana Marzoli scorda Daniele Dal Moro, con Michael Terlizzi?/ Il triangolo al Grande Fratello spagnolo!

Gran Hermano vip 8, Oriana Marzoli e Michael Terlizzi del Grande Fratello italiano sono concorrenti nel cast

Michael Terlizzi é il “terzo incomodo” tra i fidanzati Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, accade al Grande Fratello spagnolo! Mentre il Ken Veneto, Daniele Dal Moro, reduce da un incidente subito a bordo di una moto d’acqua per cui ha riportato un taglio alla palpebra di un occhio, dall’Italia, apre la crisi d’amore con lei, Marzoli assicura di amarlo anche se a distanza, dopo averlo conosciuto al Grande Fratello vip 7 scorso. E la dichiarazione d’amore avviene al Gran Hermano vip 8.

Ebbene sì, dopo il secondo posto conseguito alla finale del Grande Fratello vip 7 in Italia, reality dove non ha vinto nel gioco ma in amore, avviando la lovestory degli “Oriele” con Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli sbarca al Grande Fratello vip spagnolo: il Gran Hermano vip 8.

Alla prima puntata del gioco della Casa made in Spagna, la venezuelana dichiara di essere innamorata di Daniele Dal Moro tanto quanto lo sarebbe lui di lei, a suo avviso, nonostante l’ex coinquilino al Grande Fratello vip 7 abbia svelato la loro crisi d’amore in corso in un messaggio vocale diventato virale sul social X. Daniele Dal Moro disapprova la scelta di Oriana Dal Moro, quella di separarsi da lui per l’ingresso nella Casa più spiata in Spagna, e il modello in questa mossa social lamenterebbe la mancanza di attenzioni in amore da parte della Barbie Venezuela dovuta in particolare alle distanze tra loro, a quanto pare dettate dagli impegni della modella nello showbiz. Il che preannuncerebbe il the end della lovestory, via vox: “Non può salvarsi, la situazione”.

Ma la bionda, sin dalla prima puntata del Gran Hermano vip 8, proprio non riesce a concepire l’idea di dover rinunciare al Veneto, neanche dinanzi alla statuaria bellezza dell’aitante coinquilino gieffino, Michael Terlizzi.

Quest’ultimo, già ex gieffino e scoperta icona TV tra i “nip” di Barbara D’Urso, al Grande Fratello 16 (edizione ai tempi in cui il GF era condotto in Italia dalla conduttrice napoletana, sulle reti Mediaset), all’accesso alla prima puntata del Gran Hermano vip 8 trova il modo per approcciare alla bella bionda, parlandole da spettatore degli Oriele al GFVIP7: “Ti conosco, ti ho vista nel tuo GF Vip- confessa Michael Terlizzi, ammiccando a Oriana Marzoli, mentre l’ex coinquilino al Grande Fratello 16, Daniele Dal Moro resta a casa a guardarli in Italia-. Comunque ho fatto anche io il Grande Fratello in Italia. Con Daniele l’ho fatto. Ma adesso possiamo parlare ancora in italiano? E noi ci siamo visti anche dal vivo, non so se ricordi a Uomini e Donne, due anni fa“. Oriana, visibilmente spiazzata, forse soggiogata dalla bellezza di Michael Terlizzi, replica: “Non ci credo! Davvero l’hai fatto?! Oddio con Daniele? Veramente? Ma hai visto che ancora sto con lui?! Sì, che bello. Tu a Uomini e Donne? Può essere ma non ricordo“.

I due, Michael Terlizzi e Oriana Marzoli, si ritrovano al Gran Hermano vip 8, dal momento che come le ricorda il sexy gieffino loro si conoscevano per la prima volta alla versione spagnola del programma made in Italia, Uomini e donne. Un retroscena, quello del primo incontro, che Oriana Marzoli farebbe fatica a ricordare. Sembra, però, esserci terreno fertile per la configurazione di un triangolo amoroso, con protagonisti Michael e Oriana nella Casa del Grande Fratello spagnolo, con Daniele spettatore e/o papabile ospite e/o concorrente per un confronto con la (forse ex) fidanzata, targato Gran Hermano vip 8.

