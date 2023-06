Oriana Marzoli: “Ses* con Daniele Dal Moro? Mai stato un problema”/ “Non manca, anzi è intenso”

Oriana Marzoli e l’intimità con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli, nella lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 7 giugno, oltre a spiegare i motivi che l’hanno spinta a fare il primo passo nei confronti di Daniele Dal Moro con cui ha deciso di riprovarci, svela anche alcuni dettagli della loro intimità. L’influencer venezuelana, sempre schietta e sincera, non ha mai nascosto di dare importanza anche alla parte intima di un rapporto. Passionale e gelosa quanto basta, la Marzoli, così, spiega che i problemi che l’hanno allontanata per qualche giorno da Daniele non sono mai stati legati all’intimità.

Usciti dalla casa del Grande Fratello Vip, infatti, Oriana racconta che l’intimità non è mai stata un problema nel loro rapporto aggiungendo che sotto le coperte tutto procede a gonfie vele.

Oriana Marzoli e i dettagli dell’intimità con Daniele Dal Moro

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, Oriana Marzoli ha raccontato di aver raggiunto Daniele a Verona. I due si sono così lasciati andare ad un lungo ed emozionante abbraccio con cui hanno messo fine alle tensioni e alle discussioni avute anche sui social. “Che cosa avete fatto, dopo che vi siete rivisti?”, chiede il giornalista e Daniele lascia il compito di risponde alla domanda a Oriana.

«Il sesso non manca, anzi, é intenso. Diciamo che non é mai stato quello il nostro problema», la risposta secca e diretta dell’influencer venezuelana che è così tornata a stare a casa di Daniele.

