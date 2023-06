Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme/ “Sono gelosa, se mi vuole bene deve lasciare…”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: il ritorno di fiamma dopo l’addio

Dopo essersi detti addio, essere stati i protagonisti di durissimi botta e risposta sui social, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati ufficialmente insieme. Ad annunciarlo sono gli ex vipponi in un’intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 7 giugno. Tutto è iniziata quando alcune fan hanno scritto ad Oriana facendole notare che Daniele aveva cominciato a seguire alcune ragazze lasciando anche dei like. Un gesto, quello del veneto, che avrebbe fatto riaffiorare le insicurezze di Oriana dando vita ad una durissima discussione che ha portato i due a prendere le distanze. Oriana, così, spiega di aver voluto chiudere definitivamente la storia dopo essere stata mandata via di casa e aver ricevuto da Daniele un messaggio che sembrava un addio.

“Non le ho mai scritto un messaggio di addio perché se avessi voluto dirle addio non le avrei proprio scritto”, spiega Daniele. A fare il primo passo verso la riconciliazione sarebbe stata Oriana. Tornata da Madrid, così, invece di fermarsi a Milano è andata a Verona spiazzando Daniele. “Volevo vedere che effetto gli avrebbe fatto trovarmi li davanti. Appena sono arrivata sul pianerottolo sentivo che lui era al telefono e stava parlando di me, ma non stava parlando male (ride, ndr). Quando mi ha visto é rimasto sorpreso, non se l’aspettava. Sono scoppiata a piangere e lui mi ha abbracciata, é stato un abbraccio lunghissimo, pieno di significato“, dice.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: le promesse per il futuro

Dopo tante discussioni, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono riusciti a trovare un punto d’incontro, ma cosa accadrà in futuro? Riusciranno a superare le piccole divergenze che rischiano di trasformarsi in qualcosa di più grande? “Se mi vuole bene deve lasciare da parte l’orgoglio come ho fatto io e dimostrare quanto ci tenga a me” – spiega Oriana. “Che non vuol dire stare con me, ma rendermi felice nelle piccole cose, avere pazienza e combattere questa ansia e la carica negativa che mette quando le cose non gli piacciono. Le persone si capiscono quando parlano con calma. Il problema di fondo è che lui è insicuro per la sua storia e io per la mia“, aggiunge.

“Ho mille pensieri legati al lavoro che mi riempiono di ansia. Voglio una vita tranquilla. Se litigo mi stresso. So che mi vuole bene, ma due persone devono capire se sono compatibili”, conclude Daniele.











