Oriana Marzoli, sfuriata contro un autore al GF Vip: “Che rottura di cogli*ni!”/ Web chiede provvedimenti

Oriana Marzoli nel mirino delle critiche: sfuriata contro autore del GF Vip

Che piaccia oppure no al pubblico del Grande Fratello Vip 7, una cosa è certa: Oriana Marzoli fa discutere e anche tanto. Tanti la trovato un tornado di simpatia, altri però ne criticano gli atteggiamenti spesso maleducati. Di certo finirà nel mirino delle critiche anche quello avuto nelle ultime ore nei confronti di un autore del programma.

Come ormai i telespettatori veterani del GF sanno, i concorrenti sono chiamati a rispettare delle regole, come quella di indossare sempre i microfoni e di recarsi in confessionale ogni qual volta vengono convocati dagli autori. Oriana è però spesso accusata di non rispettare queste regole, ed è effettivamente quello che è accaduto oggi nella Casa del Grande Fratello Vip.

Oriana non segue le regole del GF Vip? Il web accusa e chiede provvedimenti

In un video che ha fatto il giro del web, Oriana Marzoli sbotta letteralmente contro un autore, ‘colpevole’ di averla semplicemente convocata in confessionale. Nelle immagini si sente infatti l’autore dire “Oriana in confessionale”, parole che fanno immediatamente scattare la concorrente. Quasi furiosa, la Marzoli sbotta: “Ma che rottura di cogli*ni! Ho fatto un confessionale prima. Che rottura di cogli*ni, veramente. Basta!”

Una risposta che molti utenti del web hanno trovato fuori luogo oltre che irrispettosa. Motivo per il quale in tanti chiedono ora provvedimenti per la venezuelana, anche perché non è la prima volta che trasgredisce le regole del Grande Fratello.

il gf chiama oriana in confessionale, lei:

“ma che rottura di coglioni, l’ho fatto prima, che pesanti che sono”

lei è quella educata della casa e la preferita 🤡#GFVIP #donnalisi #nikiters pic.twitter.com/UylxTUzFRK — ❤️‍🔥 (@pollettilove) February 18, 2023













