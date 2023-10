Oriana Marzoli torna al Grande Fratello?/ La candidatura é social: “Sento che sono…”

Grande fratello 2023: l’ex Grande Fratello vip 7 Oriana Marzoli rompe il silenzio sul reality show

Oriana Marzoli si candida per il ritorno al gioco che l’ha resa celebre in Italia, ora che é in corso il Grande Fratello 2023, dopo la sua uscita di scena dal Gran Hermano vip 8 made in Spagna. O almeno questo lo si evince dal messaggio sibillino che la sexy modella e attrice italo-venezuelana rilascia nel suo canale broadcast sul profilo ufficiale gestito via Instagram, in condivisione con i follower.

Ebbene sí, nonostante la svolta anti-trash voluta ai piani alti di Mediaset, l’azienda di diffusione facente capo all’Ad Piersilvio Berlusconi, per cui lei non presenzierebbe da tempo nei format della stessa dopo il secondo posto conseguito al Grande Fratello vip 7 scorso, Oriana Marzoli si dichiara una telespettatrice di Grande fratello 2023. In una sorta di candidatura per la re-entry nello studio del programma che l’ha resa celebre, con tanto di un video che la immortala mentre guarda la settima puntata in diretta di Grande fratello 2023, la Barbie Venezuela si dice felice del content del reality show che si propone di bandire il “trash” TV. É un messaggio sibillino che strizzerebbe l’occhiolino ai vertici Mediaset, come una candidatura per un posto da primadonna nel programma che fa da esperimento antropologico sulla convivenza forzata.

Oriana Marzoli verso il ritorno al Grande Fratello? La “candidatura”

“Che bello poter vedere il Grande fratello Italia, da qui! -é il messaggio rilasciato dalla fidanzata più chiacchierata nel web, che al Grande Fratello vip 7 si é innamorata di Daniele Dal Moro, ed é reduce dal caso dell’addio al Gran Hermano vip 8 made in Spagna-. Anche se provo un po’ di gelosia perché sento che sono a casa mia…”.

Insomma, l’ex Grande Fratello vip 7 non nasconde di provare della gelosia verso i concorrenti in corsa al Grande Fratello 2023, dal momento che sente oggi più che mai di sua proprietà la Casa più spiata d’Italia.

Che Oriana sogni un ritorno nel gioco, nell’ottica di un nuovo ingaggio come concorrente in quanto vip e personaggio già noto all’occhio pubblico o in alternativa per la conduzione al posto di Alfonso Signorini o come opinionista al posto di Cesara Buonamici o addetta alla Social Room in sostituzione di Rebecca Staffelli, non si direbbe, quindi, un’ipotesi azzardata.











