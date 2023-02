Oriana Marzoli, una furia contro Daniele Dal Moro/ Insulti in spagnolo: “Stupido!”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: nuova lite

Non c’è pace per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli dentro la casa del Grande Fratello Vip 7. Al termine della puntata di ieri, lunedì 6 febbraio, Daniele ha iniziato a inveire contro Oriana, che in quel momento non era presente: “Può capitare che entri qui dentro e incontri più persone che ti piacciono, succede anche nella vita. Ma lei è andata prima da Antonino e quindi è quello che le piace di più. E mi sta anche bene, ma deve avere l’onestà intellettuale di dirmelo…

Se io devo scendere a compromessi per un contesto televisivo non ci sto, piuttosto me ne vado a casa mia. Questa cosa non la sopporto”, ha detto l’imprenditore veneto facendo riferimento alla classifica dei “belli della casa”. Ma Oriana, presente nella stanza accanto, ha sentito le parole di Daniele. La venezuelana, ferita, si è quindi sfogata con Luca Onestini.

Oriana Marzoli: furiosa contro Daniele

In camera con Luca Onestini, Oriana Marzoli ha iniziato a inveire contro Daniele Del Moro, usando anche molti termini in spagnolo (è stata richiama dalla regia a parlare in italiano): “Chi ti pensa? Chi ti vuole? Vaffanc**o, si può mettere tutti i suoi pensieri lì… Si lamenta delle telecamere che ci inquadrano quando stiamo insieme, ma sei al Grande Fratello non a casa tua! Stupido!”. E poi ha aggiunto: “Cosa gli ho fatto se non dimostrargli che mi piaceva?”. Dopo lo sfogo di Oriana, c’è stato un nuovo scontro tra la venezuelana e Daniele: Antonino ha difeso l’ex tronista, portando a casa un dito medio da parte di Oriana. I due si sono poi sposati in camera: “Il fatto che tu voglia dipingere la nostra come una storia a me sta sul c**o. Io penso che fra me e te – quello che voleva più l’altro – ero io. Se ora le cose sono cambiate è per colpa tua. Mettiti nei miei panni e pensa quante volte dovrei piangere io per i pensieri che ho, ma siccome io non piango e mi inca**o allora passa il messaggio che sono una m**a”, ha detto Daniele.

