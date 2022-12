Oriana Marzoli vs Antonino Spinalbese “Fai vomitare!”/ “Fai schifo. Attenta Ginevra…”

Finisce male tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Sono volati insulti tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip; dunque, sembra ormai lontano il flirt con cui si erano avvicinati. In questo caso, però, la sua dose di responsabilità ce l’ha l’ex di Belen Rodriguez, visto che senza mezzi termini ha dichiarato ad Alfonso Signorini che se fosse rimasta Ginevra Lamborghini nella casa avrebbe approfondito la conoscenza con Giaele, non con Oriana.

Un’affermazione che non è piaciuta alla sudamericana. “Anche io mi pento, ci pentiamo tutti e due. Sinceramente mi viene da vomitare ogni volta che l’ascolto. Fino a lunedì aveva un rapporto d’amicizia con me, lo truccavo per la puntata, da quando lei è entrata non esisto più, sono trasparente, ha girato la frittata e gli rompo le scatole. Chi lo capisce questo ragazzo…”, lo sfogo di Oriana Marzoli.

SONIA BRUGANELLI DIFENDE ORIANA MARZOLI…

A questo punto è intervenuta Sonia Bruganelli per dire la sua. “Come avrete visto, non sono una simpatizzante di Oriana, ma lo ero di Antonino. Ma quest’ultima uscita di Antonino è stata di pessimo gusto. Non è stato carino quello che abbiamo detto a Ginevra e a Oriana sì? Le differenze no, non vale solo la dignità di Ginevra, mi sembra di pessimo gusto e da persona presa da se stesso. Mi rimangio le cose che ho detto”, la tesi dell’opinionista del Grande Fratello Vip. Al termine del collegamento, Oriana Marzoli è partita al contrattacco: “Fai schifo, fai proprio schifo figlio mio”. E poi a Ginevra Lamborghini ha detto: “Pensaci prima di provarci con questo, se tratta così una donna può trattare anche te così”.

