Oriana mente su Nicole Murgia al GF Vip?/ Daniele attacca “Falsa amica, volevi uscisse”, lei spiega tutto

Daniele Dal Moro accusa Oriana sulla Murgia al Grande Fratello Vip: “Falsa amica”

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 16 gennaio tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono scoppiate liti e dissapori. Tra le varie accuse lanciate dal gieffino alla venezuelana anche quella di aver mentito su Nicole Murgia. Il riferimento è all’esultanza fatta quando la Murgia si è salvata al televoto, gioia, a dire di Oriana, dovuta al fatto che la sua amica fosse rimasta in Casa. Per Daniele però l’esultanza era invece per l’eliminazione di Dana, che Oriana mal sopportava.

“Quello che mi fa ridere è l’ipocrisia di Oriana quando si salva Nicole di applaudire e far passare questa grande amicizia”, ha infatti affermato Daniele. D’altronde avrebbe la prova di quanto dice, visto che proprio Oriana, giorni prima, gli avrebbe detto “O esce Dana o Nicole non mi importa niente”.

Oriana Marzoli: “Se volevo Nicole fuori? Falso, ecco perché”

Dunque per Daniele Dal Moro Oriana ha mentito spudoratamente sulla Murgia, fingendosi sua amica. La Marzoli però ha negato con decisione, spiegando dunque in confessionale come sarebbero andate realmente le cose.

“Io stavo parlando con Daniele nel letto che ero gelosa che scherzava con Dana e Nicole… Lui mi ha detto che comunque erano in nomination e io ho risposto che non mi interessava visto che tutte e due giocavano con lui, se ne poteva andare chiunque. Dopo ho riso e gli ho detto ‘Ma no, figurati, io voglio bene a Nicole’.” ha quindi spiegato Oriana, lanciando infine una stoccata a Daniele: “Cambia le cose come gli conviene.”

