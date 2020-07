Oriana Sabatini, fidanzata Paulo Dybala Vs il body shaming/ “Ho sofferto, ora basta”

Ha deciso di dire basta la bella Oriana Sabatini, compagna dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala, e combattere una personale battaglia contro il body shaming. Si sà, il mondo dei social è pieno di hater pronti ad offendere per qualche difetto fisico o chilo in più, ma Oriana, come molte altre donne, non ci sta e decide di dare a questi ‘odiatori’ una risposta molto forte. La Sabatini ha così pubblicato un video senza trucco o filtri vari in cui si mostra così com’è, senza timore di mostrare imperfezioni come cellulite e smagliature. “Ieri mi sono decisamente abbuffata e, per molte donne, sarebbe stato inimmaginabile caricare oggi qualcosa sui social network” ha ammesso Oriana Sabatini nel video postato sul suo profilo Instagram. “Non so se sia stato uno di quegli account motivazionali a ispirarmi, ma da molto tempo volevo caricare qualcosa del genere.” Così ha svelato “Dopo 10 anni trascorsi a lottare contro i disturbi alimentari, passando dall’anoressia alla bulimia, oggi mi trovo a condividere con voi ciò che sono.”

Oriana Sabatini: “Ho le smagliature e il sedere poco sodo ma va bene così”

“Non ho intenzione di darvi lezioni, perché sono la prima a dover imparare ancora molto, ma se questo potesse aiutarvi ne sarei davvero felice” continua Oriana Sabatini nel suo video, prima di mostrarsi così com’è e senza nascondere quelle normalissime imperfezioni, lontane dalla ‘realtà di Instagram’. Così ha continuato: “Messaggi di questo tipo avrei voluto vederli quando ero un’adolescente, perché mi avrebbero fatto stare meglio. So di avere il fondoschiena piccolo, non troppo sodo, con le smagliature e un po’ di cellulite, e va bene così.” Un lavoro importante quello fatto da Oriana su se stessa: “A questo punto oso mostrarmi così perché non c’è niente che possiate dirmi che è peggio di tutto ciò che mi sono detta nella mia testa.” ha concluso la fidanzata di Dybala. Applauso a lei!





© RIPRODUZIONE RISERVATA