Oriana sbotta al GF Vip: “Scoccata da Nikita!”/ “Lancia colpi bassi e sminuisce le altre ragazze”

Oriana Marzoli tuona contro Nikita Pelizon dopo la semifinale del GF Vip

L’eliminazione di Luca Onestini e la proclamazione di Nikita Pelizon come quinta finalista hanno creato un bel po’ di malumore nella Casa del Grande Fratello Vip. A sei giorni dalla finale di lunedì 3 aprile, Oriana Marzoli torna all’attacco della Pelizon, accusandola di essere falsa e calcolatrice, altro che unicorni e arcobaleni!

Prima in confessionale, poi in camera con Giaele e Micol, Oriana si è dunque sfogata su Nikita. “Mi sembra così assurdo che dice che io sono gelosa del rapporto con Luca, ma che rapporto? Per favore! E poi quello che ha detto a Micol? È sempre un modo di sminuire altre ragazze”, ha tuonato la Marzoli. “Sempre ad arrampicarsi sugli specchi, a rivoltare la frittata…” ha allora aggiunto la Incorvaia, tornando sulla presunta invidia che, secondo Nikita, proverebbe per Antonella Fiordelisi dal punto di vista fisico.

Oriana Marzoli ‘scioccata’ da Nikita Pelizon: ecco perché

Oriana Marzoli ha dunque continuato il discorso in camera con le amiche: “Non non diamo colpi bassi. – ha detto riferendosi a Nikita – Lei lo ha fatto con Sarah (Altobello, ndr), con Luca (Onestini), con Micol, ha detto di me che sono gelosa di lei, l’altro giorno diceva ‘paravento’ all’amica, io dico vabbè, poi facciamo finta che sia tutto a posto… Soffia le piume, parla con gli arcobaleni e gli unicorni che la vengono a salutare…”

Così ha concluso: “A me non interessa se arriva o non arriva, mi interessa che è arrivata contro il mio migliore amico, ovvero il ragazzo con il quale ha fatto tutta la storiella che neppure c’era. Questa cosa mi lascia davvero scioccata!”

