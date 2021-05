Oriella Dorella/ “Ero bisbetica mai avuto fidanzato ballerino, ora vado a vaccinarmi”

La grandissima Oriella Dorella, ex ballerina della Scala, è stata ospite negli studi di Oggi è un altro giorno, vista la riapertura del teatro milanese prevista per questa sera. E le prime parole sono proprio per l’evento di oggi: “Questa sera ci sarà questo bellissimo concerto alla Scala dopo tanti, tanti, giorni di chiusura, questa sera verrà suonato il Va pensiero, non è casuale perchè quando la Scala venne bombardata e poi ricostruita, il maestro Toscanini all’inaugurazione, alla riapertura, fece suonare il ‘Va pensiero’, quindi in questo momento vuole dire che si rinasce, è la vita nuova”. E ancora: “Mi sembra un pensiero bellissimo verso il futuro, l’arte qualsiasi, pensare che i teatri del mondo possano riaprire, mi viene già voglia di fare un grande applauso a questa serata”.

Quindi Oriella Dorella è stata incalzata da Serena Bortone se avesse mai avuto un fidanzato ballerino: “Ero un po’ bisbetica da giovane, finita la prova, lo spettacolo era finito, ma andare a casa che ancora ‘io ti ho tenuto così, tu in anticipo io no’… ragazzi siete molto coraggiosi, anche la signorina Manni (Nicoletta, prima ballerina alla Scala, in collegamento ndr) ha un bel caratterino”.

ORIELLA DORELLA E L’ANEDDOTO SULL’ISCRIZIONE ALLA SCALA

L’aneddoto sull’approdo alla Scala: “Io sono andata per iscrivermi ed erano chiuse le iscrizioni ed ho pianto, ma sono una donna molto fortunata e sono riuscita ad iscrivermi ugualmente, scalpitando davanti al portiere, che poi mi ha sempre detto di ricordarlo”. Oriella Dorella ha ancora il ballo nel sangue: “Io vado ancora a ballare, non in discoteca ma amo molto le feste con gli amici, dove c’è la baciata. Mi rendo conto però che gli altri si muovono meglio, loro sono più rigidi e più duttili in discoteca”. E ancora: “Il mio maestro mi diceva sempre che un artista mostra la sua anima e personalità sul palco, viene fuori sempre. E il periodo del lockdown qualcosa potrà aver cambiato sui ballerini, vedremo esibizioni più potenti e intense”. Quindi Orielal Dorella si è congedata dicendo: “Sono orgogliosa di vaccinarmi e vado a farlo subito”.

