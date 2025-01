Lo studio de La Volta Buona ha oggi accolto una nota etoile italiana, Oriella Dorella, ‘vecchia conoscenza’ anche per i fan di Amici 2024. Spesso è stata chiamata da Maria De Filippi per commentare le esibizioni dei giovani allievi e tempo fa si è ritrovata a dover parlare del ruolo nel talent di una ballerina in particolare, Alessia. La sua attenzione si focalizzò sul fisico, chiaramente con un ragionamento ascritto al ruolo specifico della danza e non in senso generale. Caterina Balivo ha dunque deciso di incalzarla sul tema, parlando anche delle critiche e offese ricevute sul web da Oriella Dorella dopo quanto asserito ad Amici 2024. “Sei stata ospite ad Amici ed hai detto ad una concorrente di fare attenzione alla linea; la danza è rigore?”

Oriella Dorella a La Volta Buona: “Alessia di Amici? A 19 anni è un attimo andare oltre…”

Oriella Dorella è stata molto chiara sul suo pensiero, sottolineando ulteriormente quanto le sue parole sul fisico di Alessia – allieva di Amici 2024 – erano prettamente riferite al ruolo da ballerina. “Come tutte le professioni che richiedono un ruolo ben definito; guardate com’è Sinner… Se vuoi arrivare a determinati livelli serve tutto questo”.

Entrando nel merito delle critiche anche eccessive ricevute sul web dopo la sua presenza ad Amici 2024, Oriella Dorella – sempre a La Volta Buona – ha spiegato: “Se mi è dispiaciuto di essere stata attaccata sul web per i miei commenti sul corpo? Francamente no, perchè ho trovato che fosse una ballerina molto preparata. Mentre io parlavo in quel modo e avevo già cominciato a dire che doveva stare attenta alla linea – perchè a 19 è un attimo andare oltre – dietro la Celentano e Maria De Filippi già dicevano che aveva iniziato una piccola dieta”. L’etoile ha poi aggiunto: “Ma a prescindere l’avrei detto, anche i pugili devono avere un determinato peso, così come i giocatori: ne avete mai visto uno cionfo? Non capisco perchè le ballerine dovrebbero essere fuori da questo range”.