Orietta Berti asfalta Antonella Fiordelisi “Tutte le armi sono buone per vincere”/ “Mi attacca da sempre”

GF Vip, Orietta Berti punge Antonella Fiordelisi: la frecciatina in diretta

La squalifica di Edoardo Donnamaria è ancora difficile da digerire per Antonella Fiordelisi, che in questi ultimi giorni ha sofferto parecchio l’assenza del ragazzo al Grande Fratello Vip 2022. Nella puntata di questa sera una clip ripercorre il lato ironico della sofferenza della ragazza, che spesso parlava da sola e ha anche annusato l’intimo appartenente all’ex coinquilino. La schermitrice in questi ultimi giorni si è mostrata più innamorata che mai e, dallo studio, Sonia Bruganelli commenta ironicamente: “A me dispiace per Edoardo Donnamaria, perché se avesse saputo che bastava uscire per stare sereno e vedere Antonella così, l’avrebbe fatto molto prima“.

Tuttavia c’è chi vede in questa sofferenza l’ennesima recita, ed è Orietta Berti a scagliare una frecciatina velenosa alla Vippona: “Non farmi dire delle cose che penso. Tutte le armi sono buone per vincere, io non sono mai stata credulona nella mia vita, infatti non ho mai avuto tante delusioni, credo poco“. Secondo la cantante, infatti, Antonella starebbe utilizzando la sua sofferenza e il suo innamoramento sconfinato per Donnamaria come un’arma per andare avanti nel percorso.

Antonella Fiordelisi risponde a Orietta Berti: “Mi attacca dal primo giorno“

Antonella Fiordelisi non è rimasta più di tanto scottata dalla frecciatina di Orietta Berti al Grande Fratello Vip 2022, essendo ormai abituata agli attacchi mirati dell’opinionista: “Da Orietta me l’aspetto perché mi attacca dal primo giorno, quindi mi sembrava strano“. La cantante però la frena: “No, ti ho sempre salvata, per i primi 3 mesi“. Antonella però la corregge, spiegando di non aver mai ricevuto un voto a favore da parte della Berti: “Ma non è vero, non mi hai mai salvata te“. A smorzare le tensioni, con grande ironia, è Sonia Bruganelli: “Adesso non litigare con Orietta“.

In questi giorni l’assenza di Edoardo Donnamaria nella Casa si fa sentire eccome. Per Antonella Fiordelisi non è stato semplice accettare la sua lontananza, soprattutto dopo lunghi mesi di contatto quotidiano.











