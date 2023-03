GF Vip: Antonella Fiordelisi annusa le mutande di Edoardo/ “Sanno di merluzzo…”

Antonella Fiordelisi e le mutande di Edoardo Donnamaria conservate per “ricordo”

La recente squalifica di Edoardo Donnamaria è stato forse il più grande colpo di scena dell’attuale edizione del GF Vip. Il giovane volto di Forum si è reso protagonista dell’ennesimo evento dai toni coloriti, a dispetto delle raccomandazioni di Alfonso Signorini dopo i malumori di Pier Silvio Berlusconi. Puntuale è arrivata la presa di posizione da parte del presentatore, che ha comunicato al concorrente il provvedimento irreversibile. Antonella Fiordelisi, fidanzata di Edoardo Donnamaria, in quanto coinvolta in quell’avvenimento si è sentita particolarmente in colpa, crollando in un pianto disperato.

Antonella Fiordelisi dovrà quindi tentare di raggiungere la finale senza Edoardo Donnamaria al suo fianco; dopo 5 mesi di alti e bassi, nessuno dei due avrebbe mai potuto immaginare che la separazione sarebbe arrivata proprio in questo modo. La giovane showgirl campana ha comunque cercato di trovare il coraggio e la forza di andare avanti da sola, sopperendo a modo suo alla terribile mancanza di Edoardo Donnamaria. Nello specifico, ha di recente rivelato ad altri coinquilini di aver conservato i boxer del fidanzato.

Il commento poco gradito di Edoardo Tavassi sulla rivelazione hot di Antonella Fiordelisi al GF Vip

Antonella Fiordelisi, parlando in particolare con Edoardo Tavassi, ha rivelato di utilizzare le mutande di Edoardo Donnamaria come indumento per andare a letto, provocando la reazione divertita dei presenti quando ha deciso bene di annusarle senza particolare contegno. La scena e commenti successivi non sono però stati apprezzati da una parte di utenti, come dimostrato dai diversi commenti apparsi in rete in merito alla questione.

Parlando appunto dei boxer di Edoardo Donnamaria, conservati per “nostalgia” da Antonella Fiordelisi, sarebbe arrivato un commento poco gradito da parte di Edoardo Tavassi: “Sanno di merluzzo…”. Tali parole a detta di molti appassionati del GF Vip sarebbero in contrasto con il maggior contegno richiesto dalla produzione e in particolare dovuto al malcontento di Pier Silvio Berlusconi. Parlare di boxer e biancheria intima, in quei termini, è stato considerato l’ennesimo scivolone. E’ difficile credere che possa arrivare un altro provvedimento per così poco, ma è altrettanto chiaro che alcuni concorrenti sembrano incapaci di comprendere cosa sia possibile raccontare davanti alle telecamere, e cosa no.

