Orietta Berti conferma l’addio al Grande Fratello Vip/ “Stiamo valutando le proposte più adatte a me”

Con l’arrivo dell’estate i grandi show e le trasmissioni televisive più amate sono in vacanza, eppure la loro macchina organizzativa è sempre in moto, pronta a regalare al pubblico nuove emozioni tra conferme e grandi novità. In autunno è previsto, tra gli altri, il ritorno del Grande Fratello Vip in una versione ibrida che vedrà nel cast personaggi famosi e non. Un’importante novità fortemente voluta da Alfonso Signorini, per ridare nuova linfa vitale al reality di Canale5. Ma anche in materia di opinionisti si prospetta una rivoluzione a tutti gli effetti.

Orietta Berti, infatti, non siederà sulla poltrona da opinionista per il secondo anno consecutivo, dopo il debutto della precedente edizione. A confermarlo è la stessa cantante in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha parlato della nuova hit estiva con Fabio Rovazzi, La discoteca italiana: “Ho fatto tante cose negli ultimi mesi, ora voglio concentrarmi sul brano. Per l’autunno stiamo valutando le proposte più adatte a me“. L’intenzione dell’artista, dunque, è quella di concentrare le sue energie solo sulla musica e su nuovi progetti televisivi in cantiere.

La conferma dell’addio di Orietta Berti al Grande Fratello Vip arriva dopo un altro illustre addio, quello di Sonia Bruganelli. Per due volte opinionista del reality, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha confermato che non sarà presente nella prossima edizione del reality. La conferma è arrivata anche da Sabrina Laganà, ufficio stampa della Bruganelli: “Più verosimilmente preciserei che, se la produzione sta lavorando a un ricambio del parco opinionisti sarà – anche – per l’indisponibilità di Sonia, comunicata per tempo, ad affrontare una terza stagione! Sarà anche per questo?”.

Sarà dunque rivoluzione al Grande Fratello Vip nella prossima stagione. Il parco opinionisti sarà completamente rinnovato e anche il cast, tra concorrenti ‘Vip’ e ‘Nip’, riserverà grandi sorprese. L’unica certezza, al momento, è la riconferma di Alfonso Signorini nel ruolo di conduttore.











