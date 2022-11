Orietta Berti dal Gf Vip a conduttrice di Sanremo con Amadeus?/ “Non avrei problemi”

Orietta Berti: “Al GF Vip porto la normalità in Tv”

Orietta Berti è una delle cantanti più amate d’Italia. Con i suoi cinquantasette anni di carriera ha trascinato generazioni di fan. In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, la Berti si è raccontata a 360°, fra progetti attuali e futuri. In uscita il cofanetto: ‘La mia vita è come un film, 55 anni ++’. Una raccolta di tanti successi che hanno segnato la sua carriera artistica che doveva uscire nel 2020, ma per ovvi motivi legati alla pandemia è stato posticipato. E quel ‘++’ in onore dell’amico Achille Lauro, con la sua ‘Latte +’.

Orietta Berti è attualmente opinionista al Grande Fratello Vip 2022, assieme a Sonia Bruganelli. Con lei, ha raccontato sempre a Mio: “siamo amiche, non siamo rivali.” Qualcuno l’ha criticata per essere poco pungente nei commenti davanti alle telecamere di Canale 5, ma lei risponde che con il suo stile vuole portare “la normalità in televisione.” Per quanto concerne le dinamiche all’interno della Casa, Orietta ha spuegato che è rimasta molto delusa dal comportamento di alcuni inquilini riguardo al caso di Marco Bellavia: “La fragilità umana è un malessere all’ordine del giorno nella nostra società. Oggi c’è troppa indifferenza.” Rimane però delusa dall’eliminazione conseguente di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci che evidentemente non hanno potuto raccontare la loro storia completa.

Orietta Berti è un’artista capace di legare generazioni diverse. Le fanno notare come ai suoi concerti, spesso, ci siano nonni che accompagnano i propri nipoti. Lei non può che essere soddisfatta di questo risultato. Se ha un segreto? Lei risponde di non averne uno in particolare. “Ascolto sempre i miei collaboratori – aggiunge Orietta -: quando mi propongono delle canzoni, anche se sono diverse dalla mia linea, cerco sempre di adattarle alla mia personalità.” Dice di essersi divertita molto anche nelle ultime registrazioni della canzone ‘Mille’, assieme a Fedez e Achille Lauro.

Durante l’intervista a ‘Mio’ non manca neanche una strizzata d’occhio alla kermesse sanremese. Al momento Orietta esclude una sua partecipazione come cantante, essendo già troppo impegnata. Ma per quanto riguarda una conduzione al Festival musicale più importante d’Italia, con Amadues (che ha accettato la co-conduzione per le prossime due edizioni), non pone limiti: “Non avrei problemi”, afferma. Infine, Orietta Berti, sta anche scrivendo un libro sul quale non si sbilancia più di tanto. Si limita a dire: “Parlerà di me in un’altra veste, sarà una sorpresa.”











