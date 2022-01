Orietta Berti/ Dal tumore al seno alla lotta contro il Covid

Il 2021 sarà certamente ricordato come un anno positivo per Orietta Berti, protagonista di una seconda giovinezza artistica grazie al successo ottenuto a Sanremo e con la canzone “Mille“, considerata una delle hit dell’estate. Nonostante questo, non sono mancati i momenti che l’hanno messa a dura prova, ma che lei ha superato brillantemente. Nei mesi passati, infatti, l’artista ha avuto il Covid, un momento che l’ha provata particolarmente proprio perché tra i contagiati c’era anche suo marito Osvaldo, il più colpito tra i due.

Il virus ha però provocato in loro strascichi non da poco ed è per questo che lei è stata una delle prime a incitare tutti a vaccinarsi, consapevole di come questo gesto possa salvare anche chi frequentiamo abitualmente. “I giovani devono capire che vaccinandosi proteggono anche le persone della mia età, più vulnerabili” – ha detto lei in un’intervista a ‘Il Messaggero’.

Orietta Berti ha avuto il Covid e un tumore al seno – Il racconto della cantante

Vedere una persona cara stare male non è mai bello, a maggior ragione se si tratta dell’amore della propria vita. Una situazione che conosce bene Orietta Berti, che ha sofferto particolarmente quando ha contratto il Covid, malattia che ha poi colpito anche il suo Osvaldo: “Io il Covid l’ho già avuto. Si contagiò anche mio marito Osvaldo: stette malissimo“. Nonostante i problemi che la malattia le ha causa anche dopo la guarigione, lei non ha esitato a presentarsi in gara a Sanremo e ha conquistato tutti con il suo brano “Quando ti sei innamorato: “La malattia ha lasciato strascichi. Dolori fortissimi alla schiena: ‘Che succede?’, pensai dopo le prime fitte. Ho fatto tac e risonanze magnetiche: alla fine i medici mi hanno spiegato che sono le conseguenze del Covid. Col tempo questi dolori dovrebbero andar via. Me lo auguro. Le fitte arrivano all’improvviso e mi costringono a sedermi e ad aspettare che passino”.

Questa non è stata però l’unica grave malattia che lei si è trovata ad affrontare. L’interprete di “Finché la barca va” è stata infatti scelta insieme a Carolyn Smith come testimonial per invitare le donne a fare prevenzione contro il tumore al seno, un problema che coinvolge da vicino molte persone, ma che è ora sempre più spesso risolvibile. Lei ha conosciuto la malattia da vicino (anche la mamma ne è stata colpita) e ritiene fondamentale fare controlli periodici sin da giovanissime.



