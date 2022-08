Orietta Berti: “Osvaldo mi conquistò con una forma di Grana”/ “Lo sposai perché…”

Orietta Berti e il marito Osvaldo Paterlini sono sposati da 55 anni, ma continuano ad amarsi e volersi bene come il primo giorno, quando i loro sguardi si incrociarono alla Fiera di San Simone a Montecchio Emilia. Al “Corriere della Sera”, la cantante ha confidato che in quella circostanza lei era da poco tempo rimasta orfana di padre e i suoi amici la trascinarono alla sagra per provare ad aiutarla a distrarsi. Osvaldo “era lì. Magro, discreto. Non faceva il marpione e non raccontava le barzellette come la maggior parte dei miei coetanei di allora. Ma lo sa che in tanti si portavano dietro il libretto delle storielle? Lui mi fece sapere, attraverso un amico, che avrebbe avuto piacere di venire a trovarmi a casa. Io abitavo con la mamma e la nonna: Osvaldo si presentò con una bella forma di Grana”.

Iniziò così la frequentazione tra Orietta Berti e Osvaldo Paterlini, che si protrasse per tre anni. Poi, nel 1967, Claudio Villa telefonò all’artista e la invitò a fare una tournée con lui negli Stati Unitid’America: “Un sogno per me, ma mica potevo andarci da sola. Mamma non se la sentiva di affrontare quel viaggio, però la buttò lì: ‘Se Osvaldo ti sposa, ti può accompagnare lui’. Non era una cattiva idea, lui acconsentì”. Da allora, Osvaldo ha accompagnato Orietta Berti dappertutto: “Ho smesso di fare il mestiere che facevo. Da qualche anno, però, ho qualche problemino di salute: un brutto glaucoma, sono stato operato otto volte, da un occhio non ci vedo. Così con lei va nostro figlio Otis. Però ci telefoniamo venti volte al giorno, perché lei è sempre in ansia. Mi chiama, vuole sapere sempre dove sono”.

ORIETTA BERTI, IL MARITO OSVALDO PATERLINI: “SE LEI NON È A CASA, MI MANCA”

Nel prosieguo della chiacchierata con il “Corriere della Sera”, Osvaldo Paterlini ha detto che se Orietta Berti non è a casa per quattro o cinque giorni consecutivi, gli manca e diventa triste: “È una forma di gelosia, ma non nel senso tradizionale della parola. Sono geloso del suo lavoro, del suo pubblico che può averla vicino. Mi manca fisicamente, voglio sentirla parlare, voglio sentire le sue mille idee quotidiane, alcune assurde, va detto, perché questa donna qui non smette mai di inventarsi cose”.

Recentemente, Orietta Berti è stata molto impegnata da un punto di vista lavorativo e suo marito Osvaldo, inevitabilmente, ha dovuto fare i conti con la sua assenza. Tanto che, ogni volta che lei rincasa, lui le fa trovare regali: “Una volta mi ha regalato cinquanta rose rosse, ma io non avevo un vaso abbastanza resistente e così quando le ho messe in acqua il vaso si è rotto”, ha spiegato Orietta, che è anche una maniaca della pulizia in casa. Tanto che, ha concluso Osvaldo Paterlini, “ogni sera mette tutto a lavare, dal maglione alle calze. Non viene a letto se non ha lavato tutto, fossero anche le tre di notte. Oddio, è vero che ormai dormiamo pochissimo. Io due o tre ore, lei anche. Quando dormiamo cinque ore per noi è un lusso”.











