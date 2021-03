Orietta Berti come Achille Lauro/ Sanremo 2021, look di Nick Cerioni e Giuliano Calza

Orietta Berti come Achille Lauro? No, non stiamo esagerando. Anche la celebre cantante vuole stupire sul palco dell’Ariston. Per il suo ritorno al Festival di Sanremo ha pensato, quindi, in grande: sfoggerà, infatti, i look che ha creato proprio per lei lo stilista Nick Cerioni. Vi è familiare questo nome? È lo stesso stylist che l’anno scorso ha ideato gli outfit iconici di Achille Lauro. Ma non è finita qui. I look di Orietta Berti sono tutti firmati da Giuliano Calza, la mente creativa di GCDS che è un brand noto per il suo stile provocatorio e dissacrante, anche per questo amato dai giovani ed è solitamente usato da rapper e trapper.

Ecco, chi immaginava una Orietta Berti “classica”, rappresentante in pieno della “tradizione”, si è sbagliato di grosso, perché è pronta a dimostrare di essere più moderna di quel che la gente può pensare. Dunque, ha rivisitato la sua immagine confermandosi al passo con i tempi. Una gran bella prova che sarà senza dubbio apprezzata non solo dai suoi fan, ma anche dal pubblico italiano.

ORIETTA BERTI PRONTA A STUPIRE AL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Tutti pronti a etichettare Orietta Berti, che porta al Festival di Sanremo 2021 la canzone “Quando ti sei innamorato”. Pare sia un grande classico sanremese, quindi con un look tradizionale sarebbe stato facile classificarla, ma ha deciso di spiazzare tutti con gli abiti con cui salirà sul palco dell’Ariston. Vuole evidentemente sparigliare le carte alla sua 11esima partecipazione alla kermesse. In effetti, basta dare uno sguardo al bozzetto che è stato pubblicato in anteprima sui social da Nick Cerioni sul suo profilo Instagram. Si tratta di uno degli abiti studiati per la cantante. C’è una grande pelliccia rossa a forma di conchiglia in cui compare il nome “Orietta” scritto sulla schiena a caratteri cubitali rosa shocking. Una scelta destinata a far discutere. Tra l’altro Giuliano Calza lo scorso 25 febbraio ha presentato la sua nuova collezione donna autunno/inverno che si è dimostrata un’esplosione di vita, con capi dalle forme elaborate e strutturate. La stessa esplosione che vuole garantire Orietta Berti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolo "Nick" Cerioni (@nickcerioni)





