Orietta Berti fuori dal Gfvip?/ Il nuovo ruolo in Che Dio Ci Aiuti

Francesca Chillemi anticipa il ruolo di Orietta Berti in Che Dio ci aiuti 7

Il prossimo 12 gennaio 2023, Francesca Chillemi segnerà il suo ritorno in TV nel ruolo di protagonista, in Che Dio Ci Aiuti 7, nel cui cast figura anche Orietta Berti, a grande sorpresa. Che l’opinionista del Grande Fratello vip 7 in corso possa, quindi, cedere la poltrona condivisa con Sonia Bruganelli al reality condotto da Alfonso Signorini? A quanto pare, nella fiction Rai é previsto un ruolo speciale nei panni di se stessa per la cantante dalla fulva chioma di Mille, per la quale il 2022 appena concluso può dirsi un anno costellato da molti successi. Come il traguardo che vede Orietta Berti tra gli hashtag più popolari e influenti nella classifica di fine anno di Instagram, per ciò che concerne la sezione TV made in Italy. E a svelare il nuovo debutto TV che attende Orietta Berti, é ora Francesca Chillemi, in occasione di una nuova intervista concessa a La stampa.

Nel dettaglio, la bella e brava attrice siciliana, incalzata sul ritorno in TV che l’attende con Che Dio Ci aiuti 7, si palesa entusiasta della collaborazione avviata con Orietta Berti: «È stata molto carina. Lei è una persona deliziosa, una grande professionista. Non so se si sia divertita nella veste di attrice, ma è stata molto brava. Credo si sia trovata bene con noi, l’abbiamo accolta a braccia aperte»>. Da non attrice professionista, quindi, Orietta Berti mette a segno un ruolo importante in una fiction di rilievo, nel rinnovato palinsesto Rai dedicato all’intrattenimento TV del nuovo anno 2023.

Soleil Sorge prossima opinionista fissa al Grande Fratello vip 7?

Almeno per il momento, il ruolo di opinionista al Grande Fratello vip 7, per Orietta Berti, può comunque dirsi confermato. Questo, nonostante nelle ultime due puntate del Grande Fratello vip Soleil Sorge abbia rappresentato una minaccia per il duo di opinioniste in carica, Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Questo, dal momento che la modella italo americana ha esercitato una notevole influenza mediatica con i suoi interventi TV, sostituendosi a Sonia nel ruolo di opinionista, mentre la titolare dell’incarico era alle prese con le vacanze natalizie intraprese negli Stati Uniti d’America. Non può dirsi azzardata, quindi, l’ipotesi che Soleil Sorge possa confermarsi nel ruolo di opinionista fissa, in futuro, al Grande Fratello vip, in aggiunta o in una eventuale sostituzione di Orietta Berti e/o Sonia Bruganelli.

