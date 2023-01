Solei Sorge, é guerra con Luca Onestini: parla Biagio D’Anelli/ “Fu lui a tradire…”

Grande Fratello vip 7, Biagio D’Anelli rompe il silenzio sugli ex Luca Onestini e Soleil Sorge

La prima puntata datata 2023 del Grande Fratello vip 7 verrà ricordata per il confronto TV tra gli ex storici, Luca Onestini e Soleil Sorge, e non a caso Biagio D’Anelli rilascia ora una sentenza online. In occasione della diretta del 2 gennaio 2023, nello studio del Grande Fratello vip 7 il concorrente ha avuto la possibilità di confrontarsi con l’ex rispetto alla verità che si cela dietro la loro rottura, un confronto che da subito si rivela una guerra TV. Nel corso della partecipazione da concorrente al Grande Fratello vip 2, nel 2017 Luca Onestini finiva per disperarsi in TV accusando Soleil di averlo tradito con Marco Cartasegna, alla visione di alcune immagini che vedevano la scelta in atteggiamenti intimi con il rivale tronista a Uomini e donne. Per anni, al centro del gossip Soleil é stata tacciata di infedeltà ai danni di Luca, e, di contro, lei ha preferito trincerarsi in un silenzio mediatico sul privato, ottenendo il consenso popolare per la sua scelta. Ma in occasione del confronto TV, Soleil attacca l’ex, accusandolo di averla tradita per primo negli anni della lovestory seguita al trono che Luca Onestini condivise con Marco Cartasegna a Uomini e donne. Un attacco, tra le dichiarazioni critiche con tanto di menzione dell’ultima fidanzata vip di lui, Cristina Porta, di cui Soleil si rende protagonista in TV, incurante, stavolta, di rendere pubblica una verità intima. Anche a margine dell’accaduto e in riferimento alla rottura tra gli storici ex, quindi, Biagio D’Anelli si schiera nell’intervento rilasciato tra le Instagram stories, lasciando intendere che la verità stia nella versione fornita da Soleil.

Biagio D’Anelli contesta la scelta di Soleil Sorge al Grande Fratello vip

L’ex concorrente del Grande Fratello ed ex coinquilino di Soleil Sorge al Grande Fratello vip 6, nel dettaglio, non nasconde il dissenso rispetto alla scelta tv dell’italo americana e opinionista in sostituzione di Sonia Bruganelli al Grande Fratello vip 7: “Io mi chiedo perché Soleil abbia potuto accettare un confronto-scontro con Onestini”, esordisce il futuro giudice di Sanremo JukeBox nella grande macchina di Sanremo 2023.

“Vabbè che hanno intrattenuto salvando e riempiendo un blocco televisivo… Ma al posto di Soleil mi sarei rifiutato- prosegue perentorio, nella sentenza su Luca Onestini e Soleil Sorge, l’ex gieffino-. Visto che già a Pomeriggio 5 trattammo il tradimento di Onestini a Soleil”. E il riferimento del retroscena é anche ad una puntata del talk condotto da Barbara D’Urso: “Sí! Fu lui (Luca Onestini) a tradire per primo. Arriverà, uscirà e parlerà Cristina ……”. Insomma, stando all’intervento social di Biagio D’Anelli, non può dirsi azzardata l’ipotesi che vedrebbe Cristina Porta prossima ad un’ospitata TV al Grande Fratello vip 7, nel mezzo della guerra dichiaratasi tra gli ex Soleil Sorge e Luca Onestini. Che succederà?

