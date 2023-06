Orietta Berti fuori dal Grande Fratello Vip/ Signorini conferma: “Me l’hanno scippata”

Orietta Berti lascia il Grande Fratello Vip

Non una ma ben due nuove opinioniste per il Grande Fratello Vip che tornerà in onda con l’ottava edizione dal prossimo 18 settembre. Alla conduzione del reality show ci sarà sempre Alfonso Signorini che, tuttavia, sarà affiancato da nuovi opinionisti. Al momento non si sa se la squadra del GF Vip punterà su una coppia tutta femminile sulla scia di quanto fatto prima con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe e poi sempre con la Bruganelli e Orietta Berti o se si sceglierà una coppia mista. Al momento non ci sono nomi in ballo, ma sulla poltrona degli opinionisti potrebbero accomodarsi anche ex concorrenti. A tal proposito, il pubblico gradirebbe la presenza di Giulia Salemi che, nel corso della settima edizione, è stata la voce del popolo dei social.

Al momento, tuttavia, l’unica certezza è l’assenza di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La decisione della Bruganelli di lasciare il ruolo, dopo due edizioni, non ha sorpreso essendo già stata annunciata. A sorpresa, però, è arrivata la conferma dell’assenza di Orietta Berti che lascia la poltrona di opinionista dopo una sola stagione.

Alfonso Signorini annuncia l’addio di Orietta Berti

Durante un evento organizzato per l’Emilia Romagna dal settimanale Chi, Alfonso Signorini ha annunciato l’addio di Orietta Berti al Grande Fratello Vip. “Me l’hanno scippata“, ha commentato Signorini facendo riferimento alla scelta di Mediaset di dirottare la Berti nel ruolo di coach di Io Canto come fa spere Giuseppe Candela su Twitter.

Una scelta che arriva per la presenza di un contratto biennale della Berti con Mediaset come ha svelato su Instagram Davide Maggio. Niente Orietta Berti, dunque, per il reality show. Una scelta che il popolo del web sembrerebbe aver apprezzato. Chi prenderà, dunque, il posto della Bruganelli e della Berti?

Ieri sera Alfonso Signorini durante la cena-evento di Chi a Rimini ha confermato che Orietta Berti non sarà più opinionista al Grande Fratello: "Me l'hanno scippata". Il riferimento a Io Canto. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 29, 2023













