Orietta Berti furia al GF VIP per l’igiene della Casa/ “Stalle porcellini più pulite delle vostre camere”

Orietta Berti contro i vipponi del GF VIP: “i porcellini sono più puliti di voi”

Orietta Berti punta il dito contro la pulizia dei vipponi nella casa del Grande Fratello Vip 2022. L’opinionista del reality show di Canale 5 durante l’ultima puntata ha preso la parola per bacchettare i concorrenti. “Comunque devo dire una cosa: nella casa tutti si offendono e poi dopo chiedono tutti scusa. Allora prima di offendere le persone pensateci tre volte, abbiate più rispetto perchè è brutto dire non volevo dire questo” – ha detto la cantante facendo riferimento al comportamento di molti vipponi che tendono a criticare per poi ritrattare. Ma non solo, la Berti si è poi soffermata sull’igiene dei ragazzi nella casa e della pulizia carente. ”

Orietta Berti: "Antonella Fiordelisi? Non parlo di lei per non andare in causa!"/ "È trasparente"

“Poi un’altra cosa che volevo dire al mio caro amico Onestini: l’altra sera hanno giocato con le bustine bagnate del the, se la bustina restava attaccata vincevano” – dice la Berti che prosegue “non sono a casa loro e devono avere più rispetto e pulire le camere che i porcellini hanno le stalle più pulite delle loro camera”.

Orietta Berti lascia il ruolo di opinionista del GF Vip?/ Lei svela tutta la verità

Orietta Berti e l’igiene dei vipponi: “meno male che non fanno vedere i bagni”

Orietta Berti è una furia indomabile al Grande Fratello Vip 2022. La cantante, riferendosi ai vipponi, ha parlato della sporcizia perenne presenta in casa arrivando perfino a paragonare il loro livello di pulizia e igiene a quella presente nella stalla dei porcellini.

“Io guardo sempre i documentari sugli animali e vedo che i porcellini vengono puliti e disinfettati tutte le mattine, loro sono uomini e devono disinfettare la loro camera e pulire tutti i giorni e non fanno vedere i bagni, ma chissà che bagni..se le camere son così”. Signorini: “ragazzi dovete stare attenti perchè la nostra Orietta è l’unica che vi vede sempre fino alle 5 del mattino”- ha detto la cantante che ha letteralmente steso tutti i vipponi!

Orietta Berti "Oriana, voglio vedere con chi va a letto la prossima volta"/ Immunità con stoccata

© RIPRODUZIONE RISERVATA