Orietta Berti “GF VIP 7? Mi hanno riempita di soldi”/ Svelato perchè fa l’opinionista

Orietta Berti svela perchè farà l’opinionista al GF Vip 7: “Soldi, tanti”

Orietta Berti è nota per la sua schiettezza e sincerità, e anche in questa occasione non ha deluso le aspettative. La cantante da settembre farà l’opinionista al GF Vip 7, affianco a Sonia Bruganelli, e al Messaggero racconta perchè ha accettato questo ruolo:

“Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962“. Insomma, non è solo per mettersi in gioco che Orietta Berti ha accettato la poltrona rossa del reality ma anche per una questione economica e non si fa problemi a dirlo.

Se Orietta Berti ha confessato che il motivo per cui ha accettato di fare l’opinionista al GF Vip 7 è per soldi, Alfonso Signorini ha voluto la cantante sulla sedia rossa.

In occasione di un’intervista a TV, Sorrisi e Canzoni, Il conduttore spiega: “Orietta era un mio chiodo fisso – poi spiega – L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità perché mi divertivo molto, ma questa rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva.” E ancora: “Quindi l’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo. La seconda ragione è che l’avevo vista nel programma “Ora o mai più”: quando serve non si fa mettere i piedi in testa e se qualcosa non le piace, lo dice. Come Sonia”.

