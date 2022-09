Signorini “Adriana Volpe e Sonia? Ecco cosa mi infastidiva di loro al GF Vip”/ “Ho scelto Orietta Berti per…”

Alfonso Signorini: ecco perché ha scelto Orietta Berti e cosa lo infastidiva di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

L’uscita di Adriana Volpe dal cast del Grande Fratello Vip a dispetto della riconferma della collega Sonia Briganelli ha fatto molto discutere nelle ultime settimane. La stessa Volpe – ora tornata opinionista in Rai – ha avuto parole dure sia per la Bruganelli che per Signorini che ha però voluto motivare la sua scelta nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Concorrenti Grande Fratello Vip 7, chi sono?/ Cast quasi ufficiale: Federico Fashion Style, Marco Bellavia e…

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del GF Vip, il conduttore ha spiegato perché ha voluto Orietta Berti nel cast e cosa lo infastidiva di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli tanto da arrivare alla decisione di non riconfermarle entrambe nel ruolo di opinioniste.

Signorini: “Sonia e Adriana? Troppa tensione”

“Orietta era un mio chiodo fisso. – ha ammesso subito Signorini nel corso dell’intervista, spiegando poi che – L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità perché mi divertivo molto, ma questa rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva.”

GF vip party, Signorini promuove Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli/ Salemi esplode!

Da qui la decisione di cambiare ‘aria’: “Quindi l’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo.” Ma non è tutto: “La seconda ragione è che l’avevo vista nel programma “Ora o mai più”: quando serve non si fa mettere i piedi in testa e se qualcosa non le piace, lo dice. Come Sonia. – ha spiegato Signorini, concludendo – Peraltro Orietta da quando ha 15 anni dorme tre ore per notte. E dalle 23 all’1 di notte dà il meglio di sé. Sonia invece dopo una certa ora ha un cedimento, così si equilibrano!”

Adriana Volpe vuota il sacco: "GF Vip 7? Da Signorini proposta inaccettabile"/ Lo sfogo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA