Orietta Berti: “Inglesi mastini”/ “Piaciuti Chiesa e Chiellini: sull’arbitro…”

È un’Orietta Berti che forse non ti aspetti, quella che sulle colonne de La Stampa, ha commentato la bella vittoria dell’Italia sull’Inghilterra alla finale degli Europei 2020 di sabato scorso: la popolare cantante infatti, oltre che elogiare i nostri azzurri, pure non ha risparmiato commenti duri contro la nazionale inglese e pure l’arbitro del match Bjorn Kuipers, finito nel mirino di accese critiche. La Berti ha infatti commentato: “Gli inglesi, va detto, sono molto più agili; sono più atleti ma picchiano anche: a volte anzi sono mastini più che giocatori”. Ma non solo: pure l’arbitro non viene risparmiato visto che secondo la cantante Kuipers “faceva finta di niente quando gli inglesi facevano fallo ai nostri”. Gli strali di Orietta però non terminano qui e ancora contro gli inglesi ha aggiunto: “Sono stati agevolati, nel loro Paese, con il loro pubblico al fianco”.

Lino Banfi e Orietta Berti/ “Ci unisce la fede e la devozione per Padre Pio”

ORIETTA BERTI LODA GLI AZZURRI: MI PIACCIONO CHIESA E CHIELLINI

Ma nella lunga intervista concessa quest’oggi, per Orietta Berti, oltre alle forti critiche contro la nazionale Inglese e l’arbitro, c’è soprattutto spazio per lodare l‘Italia di Mancini. Subito la cantante ha infatti commentato: “Ce la siamo meritata, abbiamo avuto il cuore in gola e il rilassamento è stato molto bello. Il nostro presidente Sergio Mattarella ha dato forza, è andato fino a Wembley per la partita. L’Inghilterra quando vai lì, con noi ha sempre il naso per aria. Questa volta è stata una bella vittoria, anche per questo loro atteggiamento altezzoso nei nostri confronti”. E parlando dei singoli, la cantante pure non ha esitato a individuare i suoi preferiti come : “ Chiesa, veramente bravo, e Chiellini e Bonucci. Per non parlare di Donnarumma, il gigante in porta: mezza partita l’ha vinta lui”. Ma oltre ai singoli dietro al successo azzurro, la forza del gruppo, come la stessa Berti ha dichiarato: “Ma se l’Italia ha vinto è perché tutta la squadra si è data da fare”.

LEGGI ANCHE:

Orietta Berti/ “Canzone con Fedez? Mi disse di cantare come se fossi sotto la doccia"Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ Rivelazione choc “Il pensiero fisso è chi morirà prima”

© RIPRODUZIONE RISERVATA