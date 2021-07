Arbitro Italia Inghilterra/ Chi è Bjorn Kuipers, dirigerà la finale di Euro 2020

L’arbitro di Italia Inghilterra sarà l’olandese Bjorn Kuipers: questa è la designazione da parte della Uefa per la finale degli Europei 2020 che si giocherà stasera a Wembley. Una designazione prevedibile, che era stata anticipata già prima delle semifinali, quando in molti avevano già immaginato Kuipers arbitro per la finale.

A dire il vero le designazioni hanno suscitato spesso polemiche in questi Europei, ma bisogna anche dire che il curriculum di Bjorn Kuipers è di ottimo livello e dunque speriamo che l’arbitro di Italia Inghilterra possa rivelarsi la scelta giusta per gestire la partita più importante di Euro 2020 ed evitare ogni sospetto, come quelli sorti nella semifinale di mercoledì a causa del rigore molto dubbio concesso agli inglesi ai tempi supplementari da un altro arbitro olandese, in quel caso Danny Makkelie.

Questa sera il signor Bjorn Kuipers sarà assistito dai connazionali Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra in qualità di guardalinee, mentre sarà quarto uomo lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Al Var infine ci sarà un team capeggiato dal tedesco Bastian Dankert, il quale avrà dunque a sua volta un ruolo molto importante per la finale Italia Inghilterra.

BJORN KUIPERS, ARBITRO ITALIA INGHILTERRA: I PRECEDENTI

Bjorn Kuipers sarà l’arbitro di Italia Inghilterra, è dunque normale chiedersi quali siano i precedenti delle due Nazionali con il fischietto olandese. Ricordiamo allora che Kuipers ha diretto quattro volte l’Italia, con un bilancio per gli Azzurri di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Numeri non esaltanti, tuttavia va ricordato che l’unico successo dell’Italia con Kuipers arbitro è arrivato proprio contro l’Inghilterra, per 2-1 il 15 giugno 2014 ai Mondiali in Brasile, in una partita del Girone D allo stadio Arena da Amazonia di Manaus. Per l’Italia di Cesare Prandelli segnarono Claudio Marchisio e Mario Balotelli, in mezzo il pareggio momentaneo di Daniel Sturridge. In campo c’erano Verratti, Sirigu e Chiellini (oltre a De Rossi che ora è assistente di Roberto Mancini), in panchina invece Bonucci, Insigne e Immobile, quest’ultimo subentrato a partita in corso. Quel Mondiale poi finì male, ma il precedente è sicuramente di buon auspicio. Per l’Inghilterra, di contro, con Kuipers arbitro quella contro l’Italia ai Mondiali 2014 è stata l’unica sconfitta su tre precedenti incroci: per il resto infatti si contano due vittorie dei Leoni, contro Svezia e Polonia.

BJORN KUIPERS, ARBITRO ITALIA INGHILTERRA: LA CARRIERA

Infine, ripercorriamo in breve anche la carriera di Bjorn Kuipers: l’arbitro di Italia Inghilterra, nato a Oldenzaal il 28 marzo 1973, ha iniziato ad arbitrare in Eredivisie nel 2005, ricevendo già un solo anno dopo la nomina ad arbitro internazionale Fifa. Nel curriculum di Bjorn Kuipers spiccano a livello di club la Supercoppa europea del 2011 tra Barcellona e Porto, due finali di Europa League – quella del 2013 tra Benfica e Chelsea e quella del 2018 tra Atletico Madrid e Marsiglia – e la finale di Champions League del 2014 con il derby tra le squadre di Madrid a Lisbona, vinto ai tempi supplementari dal Real. Per quanto riguarda invece i grandi tornei delle Nazionali, possiamo ricordare che questo è il terzo Europeo per Bjorn Kuipers dopo quelli del 2012 e del 2016, inoltre ha partecipato ai Mondiali del 2014 e del 2018 – quando è stato il quarto uomo della finale tra Francia e Croazia – e anche alla Confederation Cup 2013, quando il fischietto olandese aveva arbitrato la finale tra Brasile e Spagna. Agli Europei 2020 ha già diretto due gare della fase a gironi ed un quarto di finale, oggi a Wembley chiuderà in bellezza la sua avventura.

