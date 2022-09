Orietta Berti: La mia vita è un film/ La celebrazione di 57 anni di carriera

È tra le artiste più amate in Italia, la sua voce è unica e il suo spirito ha fatto innamorare tutti: stiamo parlando di Orietta Berti, leggenda vivente della musica italiana. A partire da oggi, venerdì 16 settembre, è disponibile il tanto atteso cofanetto La mia vita è un film: 55 anni ++ di musica, con cui Orietta celebra i suoi 57 anni di carriera con 130 brani. I due “++”, ispirati dall’amico Achille Lauro (con la sua Latte+) e rigorosamente di colore rosa, vogliono identificare gli ultimi due anni che, prima con la pandemia poi con la guerra hanno ritardato l’uscita di questo progetto.

“Dai brutti momenti possono nascere grandi cose”, le parole di Orietta Berti, che sfoggia una cover per il cofanetto ideata dal noto designer Nero blk. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021, la straordinaria voce di Cavriago ha esplorato nuovi territori e si è confermata artista universale. Pensiamo a “Mille”, a “Luna Piena” o ancora ad “Amazzonia”. Due anni intensissimi, conclusi con un fortunato tour estivo.

Orietta Berti: La mia vita è un film

“Nel mio libro biografico Rizzoli e nei vari progetti che ho sviluppato in questi due anni ho raccontato la vita, con i suoi alti e bassi. L’importante è avere sempre la forza e la volontà di venirne fuori con ottimismo e con la positività che ci deve accompagnare ogni giorno”, le parole di Orietta Berti. Questo cofanetto è un regalo al suo pubblico, anche perché la vita di tutti noi è un film: siamo tutti unici e irripetibili. “Ognuno di noi ha una vita straordinaria, fatta di emozioni, alti e bassi. Il mio invito è quello di imparare a renderci conto delle fortune che abbiamo”, il suo messaggio, per poi ricordare il suo meraviglioso percorso: “Ero una semplice ragazzina di provincia, con il papà scomparso prematuramente: non ero nessuno. Nel tempo, con l’intuizione del grande Giorgio Calabrese, con un po’ di fortuna, grazie alle mie doti e alla mia dedizione, la vita mi ha premiato, sul lavoro e con una famiglia e un marito straordinari. Oggi più che mai mi rendo conto della bellezza della mia vita che ancor oggi conduco nella sua straordinaria normalità”. Ora per Orietta Berti si apre una nuova esperienza: oltre agli impegni musicali, l’avventura da opinionista al Grande Fratello Vip.

