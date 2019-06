ORIETTA BERTI/ L’arrivo di Olivia la nipotina del figlio Otis (Il meglio di Domenica in)

76 anni appena festeggiati e Orietta Berti continua a essere quell’Usignolo di Cabriago che con la sua voce è riuscita a conquistare una discreta fetta della musica italiana. Il compleanno dell’artista è avvenuto solo un giorno fa, a breve distanza dalla Cena & Concerto che ha organizzato lo scorso 29 maggio a Faenza. L’occasione in realtà è legata a un altro traguardo di Orietta: i 55 anni di carriera. Dobbiamo ritornare infatti indietro fino al ’64 per ricordare una giovanissima Berti dalla chioma rossa e dal sorriso smagliante, impegnata nel filmare il suo primo contratto con la Polydor per lanciare il suo brano Perdendoti, cover del Losing You interpretato da Brenda Lee. Sono anni importanti per la cantante in erba, già attiva nel mondo della musica grazie ad alcune manifestazioni canore. Sarà nel ’65 che confermerà la propria popolarità grazie alla vittoria di Un disco per l’estate, che le aprirà le porte l’anno seguente al suo primo Festival di Sanremo. Sarà forse cambiata rispetto a quel periodo in cui, armata di chitarra, cantava i brani di Suor Sorriso, ma il suo carattere solare e allo stesso tempo burrascoso è rimasto lo stesso. Orietta Berti sarà inoltre una delle protagoniste di Domenica In… il meglio di, lo speciale che Rai 1 trasmetterà oggi, in omaggio ai più grandi ospiti di Mara Venier.

ORIETTA BERTI, TRA I BIG DELLA NOTTE DEL LISCIO

Prima di ritornare fra gli invitati del gran finale, per quell’ultima puntata che ha calato il sipario su un’edizione di sicuro successo, Orietta Berti si è seduta per una delle celebri interviste della zia Mara e si è raccontata a profusione, parlando non solo della sua carriera, ma anche della famiglia. Dopo un ingresso spettacolare che ha lasciato a bocca aperta la padrona di casa: “Cosa c’è, è un vestito elegante, ci vuole la guepiere grigia”, ha risposto candidamente la diretta interessata. Per poi lanciarsi nei ricordi in comune, per un’amicizia che dura nel tempo nonostante la lontananza. Un grande amore per la musica e anche per la cucina, che rendono Orietta Berti unica nel suo genere. Al di là della voce che ancora le permette di scatenare forti emozioni in chi l’ascolta, l’artista è riuscita ad attraversare in lungo e in largo l’Italia intera, ricevendo sempre un’accoglienza calorosa. Tutti la vogliono, soprattutto nella sua Emilia Romagna. La troviamo infatti fra i big della Notte del Liscio, che il prossimo 15 giugno 2019 raccoglierà artisti e spettatori a Gatteo Mare, in provincia di Ravenna.

LA NASCITA DELLA NIPOTINA OLIVIA

Al suo fianco un nome importante come quello di Simone Cristicchi, ricorda l’Ansa, per una festa a più appuntamenti che accoglierà anche Raoul Casadei per la presentazione del film Tutto Liscio! previsto per la stessa giornata. A pochi mesi dalla nascita della nipotina Olivia, la prima in assoluto per la cantante e nata dal matrimonio fra il secondogenito Otis e la moglie Livia. Notizia annunciata durante l’ospitata da Fabio Fazio, che ricorda con affetto: il conduttore e i timonieri di tante altre trasmissioni televisive la cercano, la invitano, la scelgono. Poco importa se l’ultimo Sanremo a cui ha partecipato risale al ’92, anno in cui “ho detto ciao ai manager tedeschi e ho cominciato a produrre da sola la mia musica”. Nella sua lucente carriera, spiega a Sorrisi, ha capito che “in questo mestiere si ricomincia ogni giorno”, un consiglio che ha deciso di condividere anche con l’ultima allieva che ha avuto durante la partecipazione a Ora o mai più, Barbara Cola.



